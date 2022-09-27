Граждане опасаются за свою безопасность и безопасность собственности

Как сообщает издание «Коммерсант» и ряд других российских СМИ, граждане массово скупают системы видеонаблюдения и комплектующие для них – на фоне царящей в обществе тревоги и напряженности люди опасаются за свою личную безопасность и безопасность своей собственности. По данным ритейлеров, продажи комплектов видеонаблюдения за последние восемь месяцев выросли более, чем на 80% – кто-то из граждан переживает за оставленный на улице автомобиль, кто-то – за сохранность имущества на даче, а кто-то – и за безопасность квартиры.

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Вырос спрос и на видеодомофоны, видеорегистраторы и другие устройства, способные выводить и фиксировать движущуюся картинку, а также на сигнализации для машин, квартир и домов – некоторые эксперты связывают это с уменьшением реальной покупательной способности значительной части граждан и с прогнозируемым криминалистами всплеском бытовой преступности.

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Всероссийский союз страховщиков, оценив нехватку запчастей для авто, еще в начале весны спрогнозировал рост числа угонов, и оказался прав. Сейчас же, во время частичной мобилизации, многие люди устанавливают камеры и в общий коридор (тамбур) за пределами квартиры, предпочитая не открывать дверь незнакомцам, которые могут стоять и за пределами видимости глазка.