Компания активно расширяет свои производственные мощности

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Как сообщают итальянские СМИ, Intel построит фабрику по упаковке современных чипов в области Венеция, поблизости от Вероны, на севере страны. Примечательно, что этим планы компании в отношении расширения производственных мощностей в Европе не ограничиваются – в ближайшие 10 лет Intel намерена вложить в подобного рода проекты не менее 80 миллиардов долларов. И это только в Европе – будут строиться новые заводы и в США, особенно в свете подписания президентом Джо Байденом «Закона о чипах», подразумевающего льготы, субсидии и другие бонусы для технологических компаний, работающих на территории Америки.

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Будущая фабрика в Италии позволит создать более 1500 рабочих мест непосредственно на самом предприятии и еще около 3500 – у компаний-партнеров. Запуск производства ожидается в 2025-2027 году – по данным источников Reuters, стороны уже согласовали большую часть деталей. Впрочем, представители Intel и итальянских властей не стали давать комментарии журналистам по данному вопросу, сославшись на конфиденциальность переговоров. Также сообщается, что Италия ведет переговоры и с другими производителями полупроводниковой продукции и готова дать большинству из них «зеленый свет», если они будут соблюдать местное законодательство и экологические нормы.