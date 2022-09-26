Об этом сообщают сетевые источники

Как сообщает ряд сетевых источников, с которым солидарен журналист издания Bloomberg Марк Гурман, в следующем году топовой моделью iPhone станет не iPhone 15 Pro Max, а iPhone 15 Ultra. По данным инсайдеров, компания из Купертино намерена увеличить разрыв по характеристикам между базовой и флагманской модификациями, также сообщается, что с высокой вероятностью вместо разъема Lightning на борту новых айфонов наконец будет USB Type-C – в соответствии с требованиями Евросоюза, согласно которым, все смартфоны, продающиеся на территории входящих в это надгосударственное объединение стран, с 2024 года будут должны оснащаться именно этим портом. Касается данное требование и ряда других гаджетов, например, умных колонок.

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Здесь можно вспомнить изначальный подход Apple к именованию своих смартфонов. Когда-то принципиально новые iPhone (например, 5 и 6) выходили раз в два года, промежуточные же, выходящие между ними устройства получали приставку S (iPhone 5S). В дальнейшем «яблочные» перешли к выпуску базовых, продвинутых и премиальных модификаций мобильных устройств – последние стали получать приставки Pro и Pro Max. Косвенным подтверждением будущего появления на рынке iPhone с приставкой Ultra может служить и выход умных часов Apple Watch Ultra.