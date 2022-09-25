Это обусловлено глобальным "медвежьим трендом" на рынке

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В прошлом году продажи земельных участков в метавселенной (а точнее, в разных метавселенных от различных компаний) находились на рекордных отметках: по данным издания Delphi Digital, пик был достигнут в последнем месяце осени 2021 года – на уровне около 8 миллиардов долларов США. Сейчас же, по сравнению с рекордным показателем, объем торгов снизился на 98%, что объясняется глобальным трендом на отказ от высокорисковых инвестиций, вызванным напряженной геополитической обстановкой и разогнавшейся инфляцией.

По мнению ряда экономистов и экспертов по цифровым технологиям, земельные участки в метавселенной в настоящий момент с большой вероятностью представляют из себя такой же «пузырь», как и NFT-токены, а также некоторые криптовалюты, построенные по принципам, схожим с принципами финансовых пирамид. Стоимость подобных объектов во многом зависит от общественного интереса к ним и «разгона» этого интереса со стороны СМИ и медиа, сейчас же, когда фокус внимания СМИ и медиа сместился к другим темам, виртуальные земельные участки и NFT и близко не торгуются так активно, как ранее.

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Если верить исследованию, проведенному Revelio Labs, число вакансий, связанных с метавселенными, сократилось с весны этого года более, чем на 80% – тенденции здесь те же, что и на криптовалютном рынке, где после наступления криптозимы биржи и компании увольняют, а не набирают сотрудников. Впрочем, большинство специалистов солидарны в том, что интерес к метавселенным еще вернется, а произойдет это после восстановления мировой экономики и появления общедоступных VR и AR гарнитур.