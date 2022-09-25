Этот факт подтверждается объективной статистикой







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Как выяснили журналисты издания Axios, ознакомившись с результатами исследования компании NPD Group, бывшие эксклюзивы консолей Sony PlayStation пользуются высоким спросом со стороны геймеров, играющих на персональных компьютерах, иногда еще называемых «ПК-боярами». Объективная статистика демонстрирует, что после выхода на ПК такие игры, как Horizon: Zero Dawn или God of War, неизменно оказывались в топах продаж.

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На скриншоте выше можно увидеть, на каком месте по продажам была та или иная игра до (слева) и после (справа) портирования на ПК: эти данные подтверждают, что интерес к бывшим эксклюзивам со стороны обладателей персональных компьютеров весьма высок. И это хорошая новость, потому что подобные показатели продаж будут мотивировать Sony и в дальнейшем портировать свои консольные хиты на ПК, а значит, поиграть в большинство топовых проектов можно будет и без наличия приставки. Кстати, в ближайшее время стоит ожидать выхода на компьютерах таких action-adventure как серия игр Uncharted и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Наверняка спустя какое-то время после релиза (скорее всего, через год-два) будет портирована и выходящая на PS4 и PS5 в ноябре God of War: Ragnarök.