Компания продолжает реализацию своих амбициозных планов

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Компания SpaceX, основанная знаменитым американским бизнесменом Илоном Маском, успешно запустила на орбиту еще 52 спутника Starlink, предназначенных для обеспечения беспроводного спутникового интернет-соединения. Для доставки использовалась ракета-носитель Falcon 9, причем для находившейся в ее составе первой ступени это был уже четвертый запуск. Всего, с учетом этой миссии, SpaceX совершила в календарном году уже 43 успешных пуска, а до его завершения остается еще более 3 месяцев, так что каждый новый запуск теперь будет являться рекордным.

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На орбите Земли находится группировка уже из почти 3500 спутников Starlink, но корпорация не собирается на этом останавливаться – в планах запуск еще многих тысяч, причем в 2023 году на орбиту начнут доставляться и спутники Starlink Version 2, обеспечивающие более высокую пропускную способность и способные работать с большим числом абонентов единовременно. Подключаться к ним можно будет даже с помощью смартфона, хотя и не любого. SpaceX уже заключила партнерское соглашение с оператором T-Mobile и готова к сотрудничеству с другими телекоммуникационными компаниями по всему миру. Запускаться новые спутники, по предварительным данным, будут при помощи корабля Starship.