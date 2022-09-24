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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Видеокарты продолжают дешеветь - RTX 3070 в Регарде стоит уже 49 тысяч рублей
Пожалуй, это одна из наиболее выгодных для покупки моделей
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3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
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ASUS 3060 Ti уже за 40 тр



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Официальная презентация графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace) состоялась, и тенденция к удешевлению видеокарт Ampere, которую прогнозировали многие эксперты (при сохранении курса национальной валюты или ее укреплении), пока сохраняется. Так, в московском магазине «Регард», осуществляющем доставку по всей территории РФ, можно найти множество различных модификаций видеокарты RTX 3070 за 49-50 тысяч рублей – вероятно, по соотношению цены и возможностей это один из лучших вариантов в продвинутом игровом сегменте.

Дешевеют и более доступные графические ускорители: так, RTX 3050, которая не так давно предлагалась за 29-30 тысяч, сейчас стоит уже 25-26, что делает приобретение GTX 1660 Super за 23-24 тысячи бессмысленным. RTX 3060 в различных версиях можно найти примерно за 35 тысяч, а RTX 3060 Ti – за 40, что же касается моделей субфлагманского и флагманского сегмента, многие из них тоже подешевели: релиз Ada Lovelace не за горами, и, хотя до российского рынка новые карточки могут доехать с опозданием, значительная часть геймеров уже находится в «режиме ожидания нового железа».

RTX 3070 Ti можно взять за 57-60 тысяч, а RTX 3080 – за 68-70, что же касается топ-сегмента, то RTX 3080 Ti с качественной системой охлаждения ритейлеры готовы отдать за 95-100 тысяч рублей, а RTX 3090 – за 115-130. Абсолютный флагман, RTX 3090 Ti, стоит 130-150+ тысяч, но вряд ли здравомыслящие геймеры будут его покупать – RTX 4080 с 16 гигабайтами видеопамяти в играх с поддержкой DLSS и трассировки лучей, вероятно, окажется производительнее.

А что там по видеокартам AMD? Компания официально снизила цены, и, хотя российские розничные сети обычно обращают на подобные вещи мало внимания, на этот раз удешевление добралось и до наших магазинов: RX 6600 в «Регарде» предлагается уже за 25-27 тысяч. Брать RX 6600 XT нет смысла – RX 6650 XT часто стоит дешевле, от 32 тысяч. За 45 тысяч можно взять RX 6700 XT, хотя RTX 3070 от NVIDIA смотрится явно выигрышнее. RX 6800 несложно найти за 65 тысяч, RX 6900 – за 76-80, а RX 6950 XT– за 90. Можно констатировать приятный факт: эпоха заоблачных цен, вызванных криптовалютной лихорадкой, наконец-то закончилась, хотя стоить так дешево, как раньше, видеокарты все-таки не будут – об этом недавно говорил глава NVIDIA Дженсен Хуанг, и у игровой и компьютерной общественности нет причин ему не верить.

Купить RTX 3070 в Регарде

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#видеокарты #россия #цены #регард #удешевление
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