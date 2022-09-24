Причем высказался достаточно дипломатично

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Незадолго до официальной презентации NVIDIA новых графических ускорителей Ada Lovelace RTX 4000, один из важных партнеров фирмы, компания EVGA, заявила, что прекращает сотрудничество с NVIDIA и производство видеокарт. Многие компьютерщики и геймеры восприняли эту новость с огорчением – решения EVGA пользовались высоким спросом, особенно в США и Европе.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг высказался по этому поводу достаточно дипломатично, заявив, что Эндрю Хан, руководитель EVGA, давно планировал завершить производство видеокарт и приступить к реализации собственных планов. Также Хуанг добавил, что EVGA была важной частью истории NVIDIA, и ему грустно видеть уход компании с рынка. Сама же EVGA объясняет принятое решение уменьшившейся прибылью от продажи GPU и решением «зеленых» продавать собственные модели Founders Edition. Кстати, несмотря на то, что производство видеокарт составляло примерно 80% от всей деятельности EVGA, компания заявила, что пока не планирует сокращать персонал.

Выпустила NVIDIA и официальный комментарий, во многом схожий с заявлениями Хуанга. В нем подчеркивается, что EVGA на протяжении многих лет была отличным партнером. Также компания пожелала Эндрю Хану и EVGA дальнейших успехов и пообещала продолжать поддерживать уже выпущенные ими графические ускорители. Вероятно, GPU, которые должны были пойти EVGA, теперь будут распределены между другими вендорами – ASUS, MSI, GIGABYTE, Palit, и так далее. На российских потребителях это сказаться не должно, поскольку отечественные ритейлеры обычно завозили довольно мало видеокарт EVGA, предпочитая работать с перечисленными выше партнерами.

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Отдельно стоит отметить, что оверклокер Винс «Kingpin» Люсидо, длительное время работавший совместно с EVGA над топовыми графическими ускорителями, поблагодарил компанию и своих поклонников, а также заметил, что решение фирмы прекратить выпуск видеокарт не обязательно означает конец для моделей Kingpin. Вполне возможно, что Люсидо наймет один из других вендоров, приняв во внимание его огромный опыт и раскрученный личный бренд, хотя информации по этому поводу пока нет.