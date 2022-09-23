Завод простаивал с марта текущего года

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По данным «Коммерсанта» и ряда других российских СМИ, японский автопроизводитель Toyota принял решение закрыть простаивающий с марта завод в Санкт-Петербурге и сократить значительную часть сотрудников российского офиса. Как сообщили журналистам инсайдеры, компании не удалось организовать стабильные поставки в Россию нужных комплектующих. Часть работников же расположенного в Москве офиса будет уволена, при этом они получат до 12 месячных окладов. Подчеркивается, что о полном уходе компании из РФ речи пока не идет – послепродажное обслуживание автомобилей продолжит осуществляться. Импорт же автомобилей в страну все еще приостановлен.

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Производство автомобилей Toyota стартовало в России в 2007 году, в церемонии же закладки первого камня завода, и в мероприятии, посвященному его запуску, принимал участие лично президент страны Владимир Путин. Сейчас же, как с грустной иронией подмечают некоторые комментаторы, именно его решение о проведении «специальной операции», вызвавшее санкции со стороны ряда стран, привело к закрытию объекта. Как пишут СМИ, на заводе выпускались популярные модели Camry и RAV4, теоретическая же максимальная производительность составляла до 100 тысяч автомобилей в год. На практике в 2021 году завод произвел почти 81 тысячу машин, поэтому его закрытие, как подчеркивают эксперты – очередная крупная потеря для российской экономики, и, скорее всего, не последняя.