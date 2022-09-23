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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Яндекс построит крупный дата-центр в Калуге
На территории индустриального парка «Грабцево»
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Как сообщает издание РБК со ссылкой на представителей компании «Яндекс», фирма начала строительные работы по возведению в Калуге крупного дата-центра, ориентированного на облачную инфраструктуру. Размещаться объект будет на территории индустриального парка «Грабцево», что же касается его характеристик – декларируются возможность размещения почти 4 тысяч серверных стоек и впечатляющая проектная мощность, до 63 МВт. Таким образом, по мощности будущий дата-центр превзойдет любой из трех уже имеющихся в России у «Яндекса» как минимум в полтора раза.  

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Использование дополнительных дата-центров позволит компании повысить отказоустойчивость своих сервисов и сервисов клиентов, а также более эффективно распределять нагрузку, особенно в «часы пик». Когда объект начнет функционировать полностью, пока неизвестно, но частичный ввод в эксплуатацию запланирован на третий-четвертый квартал 2023 года. По мнению отраслевых экспертов, решение «Яндекса» верное: в условиях санкций и частичной экономической изоляции страны, а также дефицита оборудования, в отечественных ЦОД наблюдается нехватка стоек, что приводит к росту цен. Как сообщил один из инсайдеров, компания столкнулась с некоторыми логистическими проблемами, но смогла успешно их решить, поэтому сроки, скорее всего, будут соблюдены. Здесь стоит напомнить, что многие другие проекты по строительству, расширению и запуску дата-центров в России после 24 февраля были заморожены из-за отказа части зарубежных партнеров поставлять в страну оборудование.

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#россия #яндекс #дата-центр
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ихихи
12:20
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Вежливый_Krab
12:20
ты ни в чем не прав дaлбаеб. но не можешь понять этого потому что дaлбаеб. австрия, наши дни
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llucul
12:19
Армия России сменила название на " ихтамнеты " ? Я что-то пропустил ))))
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Inqizitor
12:18
А наступление под Харьковом - это вопреки всему было, мы тебя поняли. Если ты бы подумал головой, а не как всегда, то оказалось бы внезапно, что у тос дальность до 7 км всего и их в общевойсковом бою ...
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Adam Smith
12:17
ты в целом о проведении операции) задавай вопросы конкретнее. я не генерал и так понимаю наверху тоже учатся, дернулись на киев, на харьков, на змеиный. поняли что змеиный нах не нужен, а удержать кие...
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Inqizitor
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ихихи
12:15
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Вежливый_Krab
12:15
пиндосы союзники. как у рахи талибан. Деморализованные русские солдаты продали ВСУ бронеавтомобиль «Тигр» Также оккупантам предлагают продать: танк за 50 тысяч долларов БМП, БМД и т. д. — 25 тысяч до...
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12:13
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12:12
Тебе и не нужно ничего понимать, просто продолжай в том же духе.
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