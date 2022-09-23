На территории индустриального парка «Грабцево»

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Как сообщает издание РБК со ссылкой на представителей компании «Яндекс», фирма начала строительные работы по возведению в Калуге крупного дата-центра, ориентированного на облачную инфраструктуру. Размещаться объект будет на территории индустриального парка «Грабцево», что же касается его характеристик – декларируются возможность размещения почти 4 тысяч серверных стоек и впечатляющая проектная мощность, до 63 МВт. Таким образом, по мощности будущий дата-центр превзойдет любой из трех уже имеющихся в России у «Яндекса» как минимум в полтора раза.

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Использование дополнительных дата-центров позволит компании повысить отказоустойчивость своих сервисов и сервисов клиентов, а также более эффективно распределять нагрузку, особенно в «часы пик». Когда объект начнет функционировать полностью, пока неизвестно, но частичный ввод в эксплуатацию запланирован на третий-четвертый квартал 2023 года. По мнению отраслевых экспертов, решение «Яндекса» верное: в условиях санкций и частичной экономической изоляции страны, а также дефицита оборудования, в отечественных ЦОД наблюдается нехватка стоек, что приводит к росту цен. Как сообщил один из инсайдеров, компания столкнулась с некоторыми логистическими проблемами, но смогла успешно их решить, поэтому сроки, скорее всего, будут соблюдены. Здесь стоит напомнить, что многие другие проекты по строительству, расширению и запуску дата-центров в России после 24 февраля были заморожены из-за отказа части зарубежных партнеров поставлять в страну оборудование.