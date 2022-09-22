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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Более 80% российских родителей поддерживают запрет на использование смартфонов на уроках
По результатам опроса, проведенного MAXIMUM Education
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Компания MAXIMUM Education провела среди родителей российских школьников опрос с целью выяснить их отношение к запрету использования смартфонов и других мобильных гаджетов во время уроков. Согласно результатам опроса, более 80% родителей поддерживают инициативу Минпросвещения, 13% выступают против, остальные – не определились или воздержалитсь от ответа.

Стоит отметить, что, хотя многие родители и выступают за запрет использования смартфонов конкретно во время учебного процесса, большинство из них в целом лояльно относятся к использованию детьми гаджетов: ограничивают использование компьютера, смартфона и других устройств по времени лишь менее 20% российских родителей. При этом более половины родителей стараются оградить ребенка от нежелательного контента, хотя далеко не все знают про наличие специальных приложений и продвинутых функций родительского контроля, имеющихся у многих современных гаджетов.

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Отдельные родители высказывали опасения, что запрет использования смартфонов на уроках может помешать детям заснять на видео (или записать на аудио) противоправное или неадекватное поведение учителя – например, унижающее достоинство ребенка обращение, оскорбления или применение физической силы. Юристы же, комментируя нововведение, уточняют, что запрет не подразумевает необходимости сдавать смартфон на время урока – отбирать гаджет учитель или иной сотрудник школы также не имеет права.

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#смартфон #школа #школьники
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taurus88
13:10
с такими ценами 3ххх серия будет нужна ещё пару лет.
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
taurus88
13:10
ну и в чём он не прав?
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
taurus88
13:09
кафиры? ты уже ислам принял? кто позволил? нам мусульманам фашисты не нужны.
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
Zorro
13:08
Тебя возьмут когда уже некого не останется. с бабами вмести пойдешь не ссы.
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
taurus88
13:08
да прикалывается он. на кой он инвалид армии? для него самому в сортир сходить и отлить - уже достижение, как он сможет бандерлогов бить?
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
Sheshenbek
13:08
Да я шучу, я вежливому пытаюсь пердак поджечь.
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
taurus88
13:06
а тебе самому не надоело по европам прятаться от повестки? твои братья бандерлоги кровь проливают за дядю байдена, а ты за клавой воюешь. и не стыдно ведь...
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
DiLouk
13:03
А как же пресвятой ЗАПАС?
Появилась блок-схема графического процессора NVIDIA Ada Lovelace
taurus88
13:02
биллион - милиард
Появилась блок-схема графического процессора NVIDIA Ada Lovelace
Zorro
13:01
Что то гонишь живешь за государственные харчи. и еще пукаешь. не РФ войну начали. Уже 9 год долбят ЛНР и ДНР кстати только по мирным кидают.
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
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