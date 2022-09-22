По результатам опроса, проведенного MAXIMUM Education

реклама

Компания MAXIMUM Education провела среди родителей российских школьников опрос с целью выяснить их отношение к запрету использования смартфонов и других мобильных гаджетов во время уроков. Согласно результатам опроса, более 80% родителей поддерживают инициативу Минпросвещения, 13% выступают против, остальные – не определились или воздержалитсь от ответа.

Стоит отметить, что, хотя многие родители и выступают за запрет использования смартфонов конкретно во время учебного процесса, большинство из них в целом лояльно относятся к использованию детьми гаджетов: ограничивают использование компьютера, смартфона и других устройств по времени лишь менее 20% российских родителей. При этом более половины родителей стараются оградить ребенка от нежелательного контента, хотя далеко не все знают про наличие специальных приложений и продвинутых функций родительского контроля, имеющихся у многих современных гаджетов.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Отдельные родители высказывали опасения, что запрет использования смартфонов на уроках может помешать детям заснять на видео (или записать на аудио) противоправное или неадекватное поведение учителя – например, унижающее достоинство ребенка обращение, оскорбления или применение физической силы. Юристы же, комментируя нововведение, уточняют, что запрет не подразумевает необходимости сдавать смартфон на время урока – отбирать гаджет учитель или иной сотрудник школы также не имеет права.