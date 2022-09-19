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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Маркетплейс Wildberries стал взимать плату в 10000 рублей со всех новых продавцов
Согласно заверениям компании - для защиты от мошенников
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В адрес маркетплейса Wildberries неоднократно звучали обвинения в потворстве мошенникам и недостаточной защите покупателей, а глава департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский и вовсе говорил, что площадка постепенно превращается в канал сбыта контрафакта. Представители фирмы тогда поспешили заверить общественность, что будут бороться со злоумышленниками и даже создадут для этого собственную автоматизированную систему.

И вот история получила продолжение: как сообщают СМИ и медиа, Wildberries без какого-либо предварительного уведомления поменяла условия работы с новыми продавцами: теперь чтобы начать торговать, необходимо внести 10000 рублей. В компании эту сумму называют «гарантийным взносом», при этом возврату она не подлежит в любом случае. Как подчеркнули в пресс-службе, сначала площадка пыталась ввести верификацию при помощи банковских онлайн-сервисов, но злоумышленники легко создавали личные кабинеты, используя фейковые или купленные аккаунты. Ввод же финансового ограничения, по данным представителей маркетплейса, позволил свести число регистраций со стороны мошенников «практически к нулю».

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Сторонние эксперты, впрочем, относятся к подобным заявлениям скептически – возможно, мошенников на площадке и станет меньше, но полностью они не исчезнут, многих же начинающих же продавцов необходимость вносить 10000 рублей может отпугнуть. Также в подобном нововведении усматривается сценарий дополнительного заработка для Wildberries: потенциальный продавец платит «гарантийный взнос», пытается начать торговать, но у него ничего не получается – продаж нет. Раньше маркетплейс бы не получил выгоды от такого незадачливого предпринимателя, сейчас же получит как минимум гарантированные 10000 рублей.

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#мошенники #wildberries #обман #маркетплейс #скам
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