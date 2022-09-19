Такую динамику показывают данные Mediascope

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Как сообщают издания «Коммерсант» и «Forbes», россияне стали проводить больше времени за просмотром видеороликов на Youtube. По мнению экспертов, такая тенденция во многом связана с желанием пользователей отвлечься от тревожных новостей и посмотреть развлекательный контент, хотя часть граждан, напротив, ищет на популярном видеохостинге ролики на политические темы. В настоящий момент YouTube остается одной из немногих крупных площадок, неподвластных российской цензуре – с 24 февраля Роскомнадзор заблокировал огромное количество ресурсов, в том числе и некоторые западные социальные сети.

Число россиян, хотя бы раз в день заходящих на YouTube в августе выросло на 16% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и составило 48 миллионов человек. В исследовании Mediascope, результатами которого руководствуются журналисты, учитывались заходы как с ПК и ноутбуков, так и с мобильных устройств. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что люди стали чаще искать развлекательные ролики, поскольку на ТВ сейчас контента, позволяющего расслабиться и посмеяться, стало значительно меньше. Усматривает эксперт и связь с уходом из страны стриминговых сервисов и дистрибьюторов фильмов и сериалов.

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Руководитель ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин добавляет, что в YouTube перетекла часть аудитории заблокированных или ограниченных (TikTok) в России соцсетей – благо, сервис ввел подраздел с короткими вертикальными роликами «YouTube Shorts», который и должен конкурировать с TikTok. Другие специалисты отмечают рост российской аудитории не только YouTube, но и Telegram, несмотря на серьезно различающиеся форматы контента.