По мнению журналистов шведского издания водителю приходится чаще переводить взгляд вниз на значительное количество градусов

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Журналисты шведского издания Vi Bilägare, посвященного автомобилям, задались целью выяснить, влияет ли на безопасность вождения замена физических кнопок и переключателей в машине на сенсорные экраны, если речь идет не о мультимедийно-развлекательной системе, а о функциях, необходимых непосредственно для оптимального управления авто. К таким функциям относятся, например, включение поворотников и дворников, регулировка света, запуск антиобледенителя.

Было решено провести тесты на нескольких автомобилях, и опасения специалистов подтвердились: на машине с физическими элементами управления водитель выполнял набор тестовых задач примерно за десять секунд, при использовании же сенсорного экрана ему в большинстве случаев требовалось в два-два с половиной раза больше времени. Также журналисты отметили, что для работы с дисплеем сидящему за рулем человеку приходится гораздо сильнее отвлекаться от дороги, опуская взгляд более, чем на 50 градусов.

Еще одна проблема сенсорных экранов – в том, что они не создают мышечную память. Если кондиционер регулируется вращающимся переключателем, то водитель со временем запоминает, какой температуре в салоне соответствуют те или иные его положения, и может использовать такой элемент управления наощупь, ни на мгновение не отвлекаясь от дорожной обстановки. Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими кнопками, переключателями и регуляторами: их назначение и положения можно запомнить, на экран же в любом случае необходимо смотреть, а несколько секунд, в течение которых водитель не следит за дорогой, могут стоить здоровья или даже жизни ему самому или другим участникам движения.

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Как журналисты, так и читатели издания сошлись во мнении, что автопроизводителям следовало бы придерживаться «золотой середины» – оставить сенсорный экран для развлекательных и мультимедийных функций, но использовать физические элементы управления с тактильной чувствительностью для всех функций, которые могут влиять на безопасность вождения. Такой подход позволит водителям меньше отвлекаться от дороги, что снизит общую аварийность.