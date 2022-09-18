При этом за 50 тысяч предлагаются вполне приличные модификации с хорошей СО

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Из-за криптовалютной лихорадки и вызванного ей превышения спроса над предложением, а также по ряду других, менее важных причин, графические ускорители в течение длительного времени стоили значительно дороже рекомендованных производителями цен, а геймеры скрипели зубами и откладывали деньги до лучших времен. И эти времена наконец настали: криптолихорадка закончилась, а нынешняя криптозима обещает быть крайне холодной: Ethereum все-таки перешел на Proof-of-Stake, надежды же майнеров на прочие альткоины пока не оправдались – они не окупают даже электричество.





К фактору криптозимы добавились геополитическая напряженность, высокая инфляция и скорый выход новых поколений видеокарт NVIDIA и AMD, поэтому спрос на графические ускорители серий RTX 3000 и RX 6000 значительно упал – во многих странах значительная часть актуальных моделей уже стоит дешевле рекомендованных цен. В России пока до этого не дошло, тем не менее, в случае с RTX 3070 достигнута психологически важная отметка: эту видеокарту, в сценариях с трассировкой лучей превосходящую флагманское решение предыдущего поколения, RTX 2080 Ti, можно приобрести в официальной рознице всего за 50 тысяч рублей.



Для разрешения FullHD производительность RTX 3070 можно даже назвать несколько избыточной – карта скорее ориентирована на QuadHD без трассировки лучей, или с трассировкой, но и с активированной технологией DLSS. Давно мечтавшие пройти Cyberpunk 2077 на ультра настройках могут наконец исполнить свою мечту – когда до России доберутся модели RTX 4000, и по каким ценам они будут предлагаться – пока неизвестно. Стоит отметить, что RTX 3070 по современным меркам – не самая прожорливая и горячая видеокарта: холодной ее, конечно, тоже не назвать, но по энергопотреблению и тепловыделению она значительно уступает RTX 3080 Ti и RTX 3090, а значит, будет уместно смотреться и в игровых конфигурациях среднего уровня с неидеальной организацией воздушных потоков внутри системного блока.

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