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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В Рунете растет число ссылок на пиратский контент
Это связано с ослаблением внимания зарубежных правообладателей
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Как пишет издание «Коммерсант», после ухода из России части зарубежных компаний, обладающих правами на те или иные фильмы, сериалы или музыку, а также ряда стриминговых сервисов, в Рунете наблюдается рост числа ссылок на пиратский контент, а также ресурсов, этот контент предоставляющих. Эксперты связывают эту тенденцию с ослаблением внимания со стороны правообладателей и снижением покупательной способности граждан, и высказывают опасения, что потребитель, снова привыкнув скачивать иностранные фильмы и сериалы с торрент-трекеров или смотреть их на пиратских сайтах, не захочет платить и за отечественный контент.

Представители «Яндекса» сообщили журналистам, что в рамках антипиратского меморандума за лето 2022 года удалили из поиска 9.1 миллиона ссылок на пиратский контент – почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2021 года. Подтверждают актуализацию проблемы с пиратами и в «Газпром-медиа». Глава же отдела по борьбе с пиратством Start Сергей Василенко высказался весьма емко: «Если нельзя посмотреть официально, значит, люди будут смотреть неофициально». Прежде всего его слова относятся к контенту ушедших из страны западных платформ. При этом, как подчеркивает гендиректор Premier Софья Митрофанова, отсутствие того же Netflix автоматически усиливает позиции пиратских сайтов – если раньше человек мог оплатить подписку, сейчас, если он желает посмотреть сериал Netflix, то с высокой вероятностью в итоге попадет на торрент-трекер или нелегальный онлайн-кинотеатр. При этом попутно страдает и контент российских сервисов.

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Большинство опрошенных специалистов солидарны в том, что для защиты от пиратства отечественного контента, необходимо защищать и зарубежный. Отмечают они и значительный рост нелегальных фильмов и сериалов в социальных сетях и мессенджерах, а также применение пиратскими онлайн-кинотеатрами технических решений и информационных рассылок, помогающих пользователям обходить блокировки Роскомнадзора. При этом путь запретов и блокировок далеко не столь эффективен, как хотелось бы правообладателям – процент граждан, использующих VPN, постоянно растет, особенно после блокировок крупных западных соцсетей и сайтов множества СМИ.

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#интернет #рунет #пиратство #пиратский контент #авторские права
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