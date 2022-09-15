Но решения Samsung и Apple по-прежнему приобретают весьма активно

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Как сообщают представители магазина Ozon, в первой половине 2022 года россияне стали чаще приобретать мобильные устройства китайских брендов, хотя высокий спрос сохраняется и на продукцию таких компаний, как Apple и Samsung. Помимо их смартфонов, потребители чаще всего выбирали модели Xiaomi, realme и Poco (суббренд Xiaomi). По данным площадки, доля продукции из Поднебесной от общего числа проданных мобильных гаджетов выросла за шесть месяцев с 59% до 67%.

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Сторонние эксперты, комментируя потребительские предпочтения россиян, называют несколько причин смещения спроса: во-первых, конечно, это санкции и дефицит продукции A-брендов, которую теперь приходится ввозить при помощи механизмов параллельного или серого импорта. Во-вторых, снижение реальной покупательной способности населения: китайские смартфоны в среднем стоят дешевле. И, наконец, в-третьих – постоянное повышение компаниями из Поднебесной качества продукции и увеличение ассортимента. Если когда-то специалисты по мобильным устройствам относились к китайским смартфонам с пренебрежением, то сейчас среди «китайфонов» без труда можно найти весьма привлекательные по характеристикам, а также по соотношению цены и характеристик модели в любой ценовой категории.