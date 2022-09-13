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[Zero] За пост начислено вознаграждение
«Око Саурона» снова не дает спать жителям Нижегородской области
Так местные жители прозвали тепличный комплекс с яркой подсветкой
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Как сообщает новостная программа «Кстати», в Нижегородской области, поблизости от города Бор, снова зажглось «Око Саурона» - так местные жители прозвали тепличный комплекс с яркой круглосуточной подсветкой, мешающий им спать ночью. Помимо иллюминации, объект раздражает граждан еще и непрестанной мощной вибрацией, которую издают газогенераторы. «Оком Саурона» агрокомплекс стали называть из-за яркого света, отражающегося от облаков и напоминающего о трилогии фильмов «Властелин Колец», снятой по одноименной книге писателя Джона Толкина.

Упомянутый комплекс был открыт около года назад, причем расстояние от объекта до ближайших домов составляет менее 50 метров. Граждане неоднократно обращались в правоохранительные органы, прокуратуру и различные регуляторные и контролирующие инстанции, но те долгое время не предпринимали никаких действий. Только после проведения жителями независимой экспертизы Роспотребнадзор подал в суд, и в июне 2022 года тот принял решение о приостановке деятельности комплекса до устранения нарушений. Тем не менее, в начале сентября объект снова начал работу: достаточные свето-, шумо- и виброизоляция при этом так и не были обеспечены. На самом комплексе включение называют временной и вынужденной мерой с целью испытаний и замеров. Стоимость работ по устранению нарушений на комплексе оценивают примерно в 200 миллионов рублей.

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#россия #подсветка #нижний новгород #око саурона
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