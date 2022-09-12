Под это требование подпадут не менее 50 крупных застройщиков

Япония относится к числу стран, активно продвигающих зеленую энергетику, и, как сообщают СМИ, правительство Токийского округа анонсировало новую политику, касающуюся строительства в столице страны домов: с 2025 года не менее 50 крупных застройщиков будут обязаны оснащать крыши части новых зданий солнечными панелями, при этом требования для разных зон будут отличаться. Так, в некоторых районах с многоэтажками солнечные панели будет необходимо устанавливать не менее, чем на 30% крыш, в малоэтажных же районах – не менее, чем на 80-85%.

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В дальнейшем правительство округа планирует создать и отладить цикл переработки и замены солнечных панелей, поскольку срок их эксплуатации не превышает 20-30 лет. Покупатели же жилья в домах, производящих «зеленую энергию», могут получать субсидии и льготы. Планируется поддержать и застройщиков: компании уже выразили беспокойство касательно возможного увеличения расходов. Также жилье, которое начнут строить после 2025 года, должно будет соответствовать определенным стандартам по энергосбережению, причем это требование уже касается не только Токио, но и всей территории Японии. Для соблюдения этих стандартов в ряде случаев застройщикам придется использовать дополнительные теплоизолирующие материалы.