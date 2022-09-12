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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Процессоры Intel и материнские платы для них могут стать на 10-20% дороже уже до конца года
Компания предупреждала о подорожании заранее
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Компания Intel заранее предупреждала аудиторию о будущем подорожании своей продукции, и, если верить инсайдерам, стало известно, на сколько именно процентов больше будут стоить процессоры компании и предназначенные для них материнские платы. По данным источника, повышение цен составит 10-20%, и новые CPU 13-й серии будут предлагаться уже по более высокой стоимости, чем ожидалось, хотя неизвестно, коснется удорожание только моделей на новой микроархитектуре Raptor Lake, или же всех процессоров, включая младшие, по предварительным данным, основывающиеся на обновленной архитектуре Alder Lake.

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К сожалению, повышением цен на процессоры дело не ограничится – станут дороже и материнские платы для них, хотя они и без того смотрелись не слишком выгодно на фоне решений для CPU AMD. Что же касается причин удорожания – основной среди них эксперты считают высокую инфляцию в США: так сильно цены на товары в Америке не росли много лет. Особенно неутешительно такие новости выглядят для россиян: из-за санкций, проблем с поставками и жадности отечественных ритейлеров многие компьютерные комплектующие в стране и без того стоят достаточно дорого, и собрать производительный игровой ПК за 30 тысяч рублей, как в 2011 году – уже давно лишь несбыточная мечта.

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#intel #материнские платы #процессор #цены
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