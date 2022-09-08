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Sony Music уходит из России – из стриминговых сервисов пропадут треки известных исполнителей
Об этом сообщил журнал Billboard со ссылкой на заявление фирмы
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Список ушедших и уходящих из России компаний продолжает увеличиваться практически с каждым днем: на этот раз в него добавилась Sony Music. О решении фирмы проинформировало издание Billboard – по данным журнала, управлять российским подразделением будет новая компания, которая сможет представлять только местных музыкантов. Треки же Элвиса Пресли, Бейонсе, Селин Дион, Бритни Спирс, Майкла Джексона и ряда других известных исполнителей, права на распространение контента которых принадлежат Sony, станут недоступны для россиян в стриминговых сервисах.

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Как сообщает Billboard, часть сотрудников Sony Music Russia, по всей видимости, получат работу в новой компании, возглавить же ее может все тот же руководитель – Арина Дмитриева. По прогнозам специалистов, вслед за упомянутой студией российский рынок могут покинуть и некоторые другие компании, которым принадлежат права на треки тех или иных исполнителей или музыкальных групп, что приведет к дополнительному сокращению легально доступного россиянам музыкального ассортимента. Также отдельные зарубежные компании могут привязать свой уход с отечественного рынка к завершению календарного года. Ясно одно – если политический курс страны останется прежним, с широким ассортиментом товаров западных фирм придется распрощаться.

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#sony #санкции #россия #музыка #sony music
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