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Несколько недель назад инсайдеры, специализирующиеся на корпорации Apple и «яблочной» технике, писали, что компания из Купертино будет закупать NAND флеш-память для iPhone у китайской компании YTMC. Сейчас эти слухи получили дополнительное подтверждение – издание Business Korea сообщило, что Apple действительно включила YTMC в список поставщиков чипов памяти для смартфонов iPhone 14. Ранее в этом списке были только Samsung, SK Hynix и Kioxia, память же YTMC отличается от предлагаемой конкурентами более низкой ценой, что же касается ее скоростных характеристик и надежности – видимо, они оказались на достаточно высоком для Apple уровне.
Стратегия диверсификации поставок применяется Apple не только для памяти – сообщается, что компания продлила соглашение с китайским производителем дисплеев BOE, чтобы не зависеть от Samsung Display. С той же целью «яблочные» сотрудничают и с LG Display. Впрочем, подразделение Samsung является ключевым поставщиком, и, по прогнозам экспертов, будет поставлять экраны для всех модификаций iPhone 14 Pro, дисплеи же от двух других производителей будут устанавливаться в базовые версии iPhone 14. Главный вопрос – смогут ли YTMC и BOE поддерживать стабильное качество поставляемых комплектующих, поскольку с последней из упомянутых фирм у Apple уже возникали проблемы.