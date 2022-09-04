Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Доля китайских автомобилей на рынке России растет пять месяцев подряд
По мнению экспертов, этому есть несколько причин
рекомендации
3060 ASUS за 30тр в Ситилинке
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

реклама

Как сообщает ресурс «Автоновости дня», доля китайских автомобилей на российском рынке растет уже пять месяцев подряд: в августе более четверти (26%) проданных машин принадлежали китайским брендам. Больше было продано только отечественных авто – 38.7%. Подобную тенденцию многие специалисты предсказывали еще с марта-апреля, когда стало понятно, что будут введены новые санкции, а часть зарубежных автопроизводителей уйдет с российского рынка.

Если говорить непосредственно о брендах китайских авто, то на первом месте по продажам в России в августе находится Haval с 3040 экземплярами. «Серебро» и «бронза» - за Chery (2983 шт.) и Geely (2935 шт.) соответственно, а замыкает четверку Exeed с 1282 проданными машинами. Почему именно «четверку»? Потому что именно на перечисленные фирмы приходится более 93% продаж автомобилей из Поднебесной.

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Среди причин интереса россиян к китайским авто эксперты выделяют несколько ключевых. Первая, конечно – это уход части зарубежных брендов, а вторая – удорожание продукции оставшихся. Третья связана со второй – увеличение ценового разрыва между европейскими, американскими и японскими авто по сравнению с китайскими. И, наконец, четвертая – постепенное повышение качества машин из КНР. При этом, как отмечают аналитики, ожидать полного захвата рынка «китайцами» все же не следует. В верхних ценовых сегментах их приобретают мало, а если говорить о других, то сверхпопулярные корейские бренды Kia и Hyundai из России никуда не уходили. Продолжат продаваться и Лады, хотя с текущими ценами их уже тяжело назвать «народными».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#китай #россия #экономика #автомобили #авто
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Страны "Большой семерки" решили сами устанавливать цены на российскую нефть - еще один шаг к эмбарго
Electrolux уходит из России и прекращает поставлять в страну технику
В Китае создан космический ядерный реактор, производящий 1 мегаватт энергии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

По мнению эксперта дальнобойные ракеты ATACMS не смогут помочь Украине
35
Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
46
Виталик Бутерин назвал Эфир пузырём, ожидает конец бычьего тренда и падение рынка криптовалют
22
Еврокомиссия назвала цинизмом остановку Северного потока
61
Igor'sLAB выявил наилучший способ нанесения термопасты на чип видеокарты — победил метод "колбаска"
15
Steam подвёл итоги августа: доля GTX 1060 снижается, а пользователи переходят на Windows 11
+
Страны "Большой семерки" решили сами устанавливать цены на российскую нефть - еще один шаг к эмбарго
72
Злоумышленники получили доступ к некоторым данным клиентов Samsung в США
+
Юрий Борисов озвучил семь приоритетных направлений развития космической отрасли России
13
Снижаются цены на видеокарты - GeForce RTX 3080 уже дешевле 80 тр
31
Геймеры из РФ раскупили почти все видеокарты AMD – забираем оставшиеся модели по выгодным ценам
8
Компания Volt представила электровелосипеды 2022 года выпуска - Connect и Regent
4
Ryzen 9 7950X и Ryzen 5 7600X под нагрузкой нагреваются до 95°C и 90°C
36
Богатые тоже плачут – сколько стоит видеокарта NVIDIA для мажоров и миллионеров в сентябре 2022 года
34
Немецкие ученые предлагают с помощью деревянных городов сдержать глобальное потепление
26
Microsoft разрешит Call of Duty выходить на консолях Sony в течение нескольких лет после завершения сделки с Activision Blizzard
+
Видеокарты продолжают дешеветь: RTX 3090 падает до $928, а RTX 3080 Ti доступна за $799
15
Arc A770 превосходит RTX 3060 по производительности трассировки лучей
2
SSD должны дешеветь и дальше вместе с падением цен на чипы NAND
1
48-ядерный процессор Intel Xeon Platinum 8468 сравним 64-ядерным процессорам AMD EPYC 7763
7

Популярные статьи

Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
233
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
75
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
27
О самых необычных компьютерах
8

Сейчас обсуждают

VseUmrem
21:40
Вот и посчитай разницу между 12700к и 12900к и увидишь сколько стоят 4 мелких ядра лол, пару баксов на чуть более высокие частоты. Это лютый зашквар. Это я как обладатель алдера говорю который тоже яд...
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
VseUmrem
21:37
Ты упоролся нафталинмо что ли? 6600 и 3060 еще можно назвать конкурентами в зависимости игры. А 3050 агрызок который 6600 вообще не конкурент даже рядом.
RX 6600 стал победителем рейтинга "Цена за FPS" на 4 сентября 2022 года
Эовейн Триада
21:36
Зачем эти ядра отключать. Win11 с Explorer Patcher, если хочется панель задач из 10тки, и всё отлично.
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
Эовейн Триада
21:36
Цена вообще у них как за хороший 8 ядерник, а уж 12700К совсем не так много стоит.
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
NOFX
21:35
Короче ваще нет смысла переходить с 5950x/12900K на новое поколение. Тупо проходняк.
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
VseUmrem
21:34
только ты за эти ядра доплачиваешь половину стоимости считай.
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
VseUmrem
21:34
И что релизные будут на 5.5 пахать? Или ты в глаза долбишься? Частоты смотри.
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
daring
21:34
Ryzen 9 7950X набирает 39 тысяч баллов в многоядерном тесте Cinebench R23
hendehog
21:32
В 2010-м вышла Just Cause 2 первая DX10 only игра. С тех пор за улучшения графики нам продают kr00tye тени и с недавнего прошлого отражения в лужах. Я так и не понял какого например Борда 2 у меня лет...
Параллельная реальность производителей железа
VseUmrem
21:31
Магазин говна. В нормальных пишут что это RX6600m. Пусть и с другим биосом.
RX 6600 стал победителем рейтинга "Цена за FPS" на 4 сентября 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем