По мнению экспертов, этому есть несколько причин

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Как сообщает ресурс «Автоновости дня», доля китайских автомобилей на российском рынке растет уже пять месяцев подряд: в августе более четверти (26%) проданных машин принадлежали китайским брендам. Больше было продано только отечественных авто – 38.7%. Подобную тенденцию многие специалисты предсказывали еще с марта-апреля, когда стало понятно, что будут введены новые санкции, а часть зарубежных автопроизводителей уйдет с российского рынка.

Если говорить непосредственно о брендах китайских авто, то на первом месте по продажам в России в августе находится Haval с 3040 экземплярами. «Серебро» и «бронза» - за Chery (2983 шт.) и Geely (2935 шт.) соответственно, а замыкает четверку Exeed с 1282 проданными машинами. Почему именно «четверку»? Потому что именно на перечисленные фирмы приходится более 93% продаж автомобилей из Поднебесной.

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Среди причин интереса россиян к китайским авто эксперты выделяют несколько ключевых. Первая, конечно – это уход части зарубежных брендов, а вторая – удорожание продукции оставшихся. Третья связана со второй – увеличение ценового разрыва между европейскими, американскими и японскими авто по сравнению с китайскими. И, наконец, четвертая – постепенное повышение качества машин из КНР. При этом, как отмечают аналитики, ожидать полного захвата рынка «китайцами» все же не следует. В верхних ценовых сегментах их приобретают мало, а если говорить о других, то сверхпопулярные корейские бренды Kia и Hyundai из России никуда не уходили. Продолжат продаваться и Лады, хотя с текущими ценами их уже тяжело назвать «народными».