На сервис обрушились десятки фейковых заказов

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Курьезный случай произошел сегодня, 1 сентября 2022 года в Москве со многими водителями сервиса «Яндекс.Такси» – неизвестным злоумышленникам удалось обойти фильтры, отсекающие фейковые заказы, и заказать десятки автомобилей на одну и ту же улицу. В результате образовалась крупная пробка, в которой некоторые автолюбители провели более часа. Как сообщил представитель пресс-службы компании, в скором времени проблема была решена, и водители вернулись к работе в обычном режиме, также в настоящий момент обсуждается вопрос предоставления им компенсаций за потерянное время и потраченное зря топливо.

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К сожалению, технические подробности того, как именно неизвестным удалось перехитрить алгоритмы сервиса, пока не раскрываются – такое количество фейковых заказов должно было показаться системе подозрительным, но по какой-то причине этого не произошло. Впрочем, по данным компании, защиту от фейковых заказов уже усовершенствовали, учтя сегодняшний случай. Некоторые эксперты по информационной безопасности, комментируя инцидент, предположили, что кейс может оказаться не единичным, и дальнейшем подобным атакам подвергнутся и другие службы такси или курьерской доставки