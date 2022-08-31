И речь не только о местных брендах, использующих похожее оформление этикетки

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Компании Pepsi и Coca-Cola, как и множество других зарубежных фирм, приняли решение уйти с российского рынка, и, хотя в СМИ и медиа уже появлялось множество «сенсационных» историй о том, что они просто будут продавать свою газировку под другими брендами, Funky Monkey, как выяснилось, никак не связана с «пепси» и «колой», как и ряд других торговых наименований. Сейчас в информационном пространстве активно муссируется тема того, что Coca-Cola станет «Добрый Колой», но найти такую газировку на прилавках реальных магазинов пока никому не удавалось, подлинность же изображений, на которых красуются банки и бутылки обновленной газировки, также не установлена.

Если же что-то на российском рынке можно найти легко – так это всевозможные лимонады, часто низкокачественные, и с огромным содержанием сахара, пытающиеся «закосить» под оригинальную колу при помощи дизайна. Некоторые производители совершенно не стесняются копировать фирменный стиль Coca-Cola, меняя лишь название и логотип, другие же не опускаются до откровенного копирования, но используют узнаваемый красный цвет. Примечательно, что из продукции Coca-Cola большим спросом пользовалась Coca-Cola Zero – без сахара и без калорий. Предложить ей адекватную замену российские производители пока не смогли.





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Маркетплейсы и сайты объявлений, как сообщает RTVI, пестрят неоригинальной газировкой – некоторые продавцы прямо пишут, что продают «дубль», «неоригинал» или «заводской товар под оригинал». На Wildberries и в «Яндекс.Маркете» дельцы не уточняют, что товар поддельный, но в отзывах покупатели часто жалуются на отличающийся от оригинального вкус, напоминающий вкус дешевых российских лимонадов. Также подделку часто можно отличить по непривычной форме бутылок и неаккуратно наклеенным этикеткам. Впрочем, все не так плохо, как может показаться. Некоторые розничные сети уже наладили поставки из Беларуси и Казахстана – например, нижегородские магазины «Новый Век» предлагают белорусскую газировку Pepsi и казахскую Coca-Cola. Последняя, кстати, в отличие от российской, разливается в бутылки не по 0.9 л, а по 1 л.