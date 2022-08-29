Последний день работы представительства - 31 августа

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Как сообщили изданию CNews источники, компания Logitech, известная большинству российских компьютерщиков и геймеров по выпускаемой ей периферии, приняла решение полностью покинуть российский рынок, закрыть представительство в стране и уволить сотрудников, предложив части из них релокацию. Последний день работы российского офиса Logitech – 31 августа, при этом уволенные работники получат бонусы и компенсации.

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Ранее инсайдеры сообщали, что швейцарская компания может переместить часть российских сотрудников в Казахстан и предполагали, что продукция фирмы продолжит поступать на отечественный рынок, пусть и в ограниченном количестве. К сожалению, Logitech – далеко не первая ушедшая после 24 февраля из России компания, и, вероятно, далеко не последняя, при этом представители многих сворачивающих свой бизнес фирм прямо или косвенно подчеркивают, что не считают для себя возможным работать в стране, ведущей себя так, как Россия, на международной политической арене. И хотя у Logitech хватает конкурентов, по мнению ряда экспертов, если текущая тенденция продолжится, через два-три года россиянам придется в основном довольствоваться китайской продукцией низкого качества от малоизвестных брендов или приобретать со значительной переплатой товары, ввезенные посредством параллельного или серого импорта.