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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Стоимость доставки цифровой и бытовой техники из Китая и Турции в Россию выросла в 2 раза
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Как удалось выяснить журналистам издания «Коммерсант», стоимость доставки в Россию электроники из таких стран, как Китай и Турция, выросла примерно в 2 раза. Эксперты объясняют повышение цен снижением конкуренции на фоне ухода ряда зарубежных фирм и кратно возросшим спросом на доставку из указанных государств. Представители розничной торговли пока не наблюдают серьезного роста закупочных цен, но признают, что с высокой вероятностью они вскоре увеличатся, а значит – увеличится и стоимость товара для конечного потребителя.

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Стоимость контейнерных морских перевозок из Китая в Россию, по данным оптовых дистрибьюторов, сначала серьезно выросла из-за пандемии коронавируса, второй же скачок произошел весной текущего года после того, как страна оказалась под серьезными санкциями и в частичной экономической изоляции. Как рассказал журналистам представитель компании Merlion, до начала пандемии довезти контейнер из Китая в Россию морем можно было за 3-4 тысячи долларов, сейчас же тариф составляет около 11-12 тысяч долларов.

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Серьезную проблему представляет из себя уход из России значительной части зарубежных логистических компаний и отказ их работать с российскими партнерами. Особенной «головной болью» логистов являются грузы, содержащие литиевые батареи – перевозить их соглашаются далеко не все фирмы, те же, что не отказываются, запрашивают дополнительную плату или страховку. Мнения же источников «Коммерсанта» о том, насколько сильно логистические сложности повлияют на цены, расходятся – одни участники отрасли полагают, что ритейлеры постараются удержать цены, чтобы не терять спрос, другие же уверены, что повышение стоимости цифровой и бытовой техники в ближайшие месяцы практически неизбежно.

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#китай #санкции #россия #экономика #турция #логистика
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