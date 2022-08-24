И это только за последние 5 месяцев

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Как сообщают СМИ, за последние пять месяцев полиция Ирана выявила значительное количество майнеров и конфисковала 9404 майнинг-фермы. Большая часть подобного рода инцидентов произошла в июне – власти страны вводили ограничения на добычу различного рода коинов и даже обвиняли криптостарателей в росте спроса на электроэнергию. Стоит отметить, что, как и во многих других странах и регионах, летом текущего года в Иране наблюдалась сильная жара, периодически приводившая к перебоям с водоснабжением и электроснабжением.

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По данным журналистов, значительная часть майнинг-ферм располагалась в школах или мечетях, незаконно потребляя электричество или покупая его по льготным тарифам. Несмотря на то, что в 2019 году иранское правительство разрешило промышленный майнинг и начало выдачу лицензий, в мае 2022 года добыча криптовалют была временно запрещена на четыре месяца – в июне же борьба с майнерами ужесточилась, и 118 получивших лицензии компаний были отключены от электроэнергии. Как считают отраслевые эксперты, подобного рода непоследовательность в отношении майнеров может привести к оттоку из Ирана криптоэнтузиастов и оседанию их в других странах, проводящих более понятную политику и предоставляющих долгосрочные гарантии.