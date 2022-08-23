Также в производство инвестирует канадская фирма Brookfield Asset Management

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Американская компания Intel и канадская Brookfield Asset Management заключили соглашение о строительстве двух заводов в штате Аризона – они оцениваются примерно в 30 миллиардов долларов. Подобное решение легко объяснимо с учетом недавно подписанного президентом США Джо Байденом «Закона о чипах», подразумевающего предоставление крупных субсидий, налоговых льгот и инвестиций в научные исследования для технологических корпораций, наращивающих объемы производства на территории Америки.

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Точные условия сделки пока не раскрываются, но ожидается, что она будет завершена к началу 2023 года – впрочем, уже в настоящий момент известно, что Brookfield вложит в проект до 49% средств, то есть до 15 миллиардов долларов, контрольный же пакет акций и операционный контроль над будущими предприятиями останется у Intel. По мнению ряда экспертов, инвестиции в заводы, производящие полупроводниковую продукцию, являются достаточно надежными – спрос на нее явно не иссякнет в ближайшие годы, а, с учетом цифровизации многих сфер жизни и отраслей производства, вероятно, будет только увеличиваться. Согласен с такой точкой зрения и Дэвид Зинснер, директор Intel по финансам – он считает, что подобные сделки будут заключаться американскими производителями полупроводников и в дальнейшем, что позволить динамично наращивать производство соответствующей продукции на территории страны. Политологи же подчеркивают, что взятый США курс на развитие полупроводниковой отрасли позволит снизить экономическую зависимость от Китая.