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Как сообщает инсайдер и технический энтузиаст, известный под никнеймом HS Kuo, на которого ссылаются авторитетные тайваньские и зарубежные СМИ, полупроводниковому гиганту TSMC удалось добиться серьезнейшего прогресса в работе над передовым 3-нанометровым техпроцессом N3E: выход годных кристаллов различных типов приблизился к 80% или уже превзошел эту отметку, а кольцевых генераторов – превысил 92%. Эксперты по полупроводниковой продукции оценивают этот результат как крайне впечатляющий, с учетом того, что по техпроцессу N3E даже еще не запущено опытное производство. Информация о текущих успехах TSMC, по словам HS Kuo, получена им из непубличной документации компании.
Ранее инсайдер неоднократно предоставлял информацию, которая впоследствии подтверждалась, поэтому и в данном случае оснований не доверять ему нет. Сама TSMC факт утечки данных никак не комментирует. Официальные представители фирмы лишь заявляли, что техпроцесс N3E по сравнению с N3 подразумевает немного меньшую плотность размещения транзисторов и ряд других изменений, позволяющих добиться увеличения производительности и снижения энергопотребления. Как и другие передовые технологические нормы TSMC, новый техпроцесс наверняка будет пользоваться спросом с самого запуска производства.