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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В России зарегистрировано менее 19 тысяч электромобилей
Наиболее популярные марки - Nissan и Tesla
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Как сообщает компания «Автостат», в июле число зарегистрированных в России электрокаров увеличилось до 18.7 тысяч, причем самым популярным брендом является Nissan c 12.3 тысячами экземпляров. За ним следуют Tesla с 2.4 тысячами штук, Porsche с 837 единицами, Audi с 718 и Mitsubishi с 497. Похожая ситуация и с моделями – на первом месте, ожидаемо, Nissan Leaf, «серебро» у Tesla Model 3, а «бронза» у Porsche Taycan. Дальше идут Audi e-tron и Tesla Model Y.

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Ранее журнал «За рулем» проводил опрос по поводу перспектив будущего отечественного электромобиля Lada e-Largus – подавляющее большинство автолюбителей сочли, что холодный климат, большие расстояния и плохо развитая инфраструктура делают электрокары не слишком актуальными для российских условий. Единственный адекватный сценарий использования авто с электродвигателем, по мнению одного из опрашиваемых – это использование его в рамках мегаполиса с большим количеством зарядных станций, позволяющих в ускоренном режиме пополнить запас энергии. Для длительных же путешествий по России электромобили не годятся – как рассказали шоферы, на некоторых дорогах тяжело найти даже бензиновую заправку, что уж говорить о подходящей для электрокаров.

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#tesla #электромобили #россия #электрокары #nissan
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