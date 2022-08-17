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Покупатель бракованной Lada Kalina из Екатеринбурга отсудил у автосалона двойную ее стоимость
Общая сумма составила 684,5 тысячи рублей
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Как сообщают СМИ, проживающий в Екатеринбурге гражданин отсудил у автомобильного салона более 680 тысяч рублей за приобретенную им за 300 тысяч машину Lada Kalina – последняя оказалась с браком. По данным Роспотребнадзора, мужчина воспользовался предложением «трейд-ин» и предоставил салону автомобиль, оцененный в 160 тысяч, а, чтобы доплатить разницу, оформил кредит.

Покупатель исправно платил по кредиту, но спустя какое-то время обратил внимание на не отраженные в договоре недостатки авто (какие именно – в СМИ не уточняется). Гражданин обратился в Роспотребнадзор, который выписал салону штраф на 100 тысяч рублей за введение клиента в заблуждение. Претензию же покупателя, в которой тот требовал пересмотреть цену авто на 100 тысяч в сторону уменьшения из-за найденных им недостатков, компания проигнорировала. Недовольный клиент обратился в суд, а тот после разбирательства постановил взыскать с продавца часть цены автомобиля, неустойку, почтовые расходы, штраф и даже компенсацию морального вреда. Всего салон остался должен покупателю 684.5 тысячи рублей. Будет ли фирма обжаловать решение – неизвестно, но это право у нее есть, поскольку вердикт был провозглашен районным судом.

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Как отмечают юристы и правозащитники, в делах «потребитель против продавца» российские суды часто встают на сторону клиентов, эффективно защищая нарушенные права граждан. К сожалению, в уголовных делах ситуация складывается иная – многие кейсы вызывают у профессионального сообщества большие вопросы, процент же оправдательных приговоров находится на крайне низком уровне, что косвенно свидетельствует о том, что защитить свои права обвиняемому в случае провокации или подлога может быть крайне сложно.

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#россия #автомобили #суд #lada #права потребителей
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