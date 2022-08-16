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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Lenovo выпустила премиальный ноутбук Yoga Slim 970i стоимостью 2140 долларов
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Компания Lenovo, базирующаяся в Китае, представила новый премиальный мобильный ПК Yoga Slim 970i. Ноутбук основан на 14-ядерном CPU Alder Lake, а конкретно – на Intel Core i7-1280P, оснащенном шестью производительными и восемью энергоэффективными ядрами и встроенным GPU Iris Xe. Дискретная видеокарта не предусмотрена. Одним из ключевых преимуществ лэптопа является продвинутый 14-дюймовый 10-битный OLED-дисплей: он обладает разрешением 3840 × 2400 пикселей и 125-процентным охватом цветового пространства sRGB. Поддерживается и сенсорное управление.

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Yoga Slim 970i оснащен 16 ГБ оперативной памяти, также установлен скоростной терабайтный SSD. Из разъемов можно отметить три USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 и стандартный 3.5 jack. Емкость аккумуляторной батареи пока неизвестна, но производитель обещает впечатляющую автономность – до 12.2 часа активной работы без необходимости пополнения запаса энергии. Весить новинка будет 1.37 кг, что же касается ее предварительной стоимости – она выше, чем у многих игровых ноутбуков с мощными дискретными графическими ускорителями и составляет примерно 2140 долларов США. Геймеров лэптоп вряд ли заинтересует, но он может оказаться интересен блогерам, фрилансерам, удаленным работникам, представителям бизнеса.

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