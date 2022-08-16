Разрешение дисплея новинки составляет 1366 × 768 точек

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Компания Xiaomi презентовала недорогой 32-дюймовый телевизор Smart TV 5A Pro – новинка функционирует под управлением ОС Android 11 с оболочкой PatchWall. Стоить устройство будет около 215 долларов США. Что же касается его характеристик – сообщается о разрешении экрана 1366 на 768 пикселей, широких углах обзора и 92-процентном охвате цветового пространства DCI-P3. Внешне телевизор смотрится вполне современно и достаточно минималистично – такое впечатление создается во многом благодаря тонким рамкам вокруг экрана.

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Помимо всего прочего, производитель информирует об использовании четырехъядерного процессора Cortex A55 и наличии у новинки 1.5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти на встроенном флеш-накопителе. Мощность аудиосистемы составляет 24 Вт, из разъемов на борту имеются два HDMI, два USB Type-A, Ethernet и 3.5 jack. Стоит упомянуть и о встроенном Wi-Fi 802.11ac адаптере, также поддерживающем технологию беспроводной связи Bluetooth 5.0. Фирма уже начала принимать на Smart TV 5A Pro предварительные заказы – при этом, будет ли телевизор поставляться в Россию, информации пока нет. Скорее всего, будет – недорогие ТВ пользуются в стране высокой популярностью, хотя большинство потребителей предпочитают выбирать устройства с разрешением FullHD.