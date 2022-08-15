Официального комментария от сервиса пока не последовало

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Как обнаружил блогер Ян Майлз Чонг, популярный стриминговый сервис Twitch запретил использование тегов «White» и «Straight», которые означают «Белый» и «Натурал/гетеросексуал» соответственно – возможно, блокировке подверглись и другие слова, означающие то же самое. При этом теги «Black» («Черный») и «Gay» («Гей») остаются доступными – компания, конечно, может заявить, что борется с расизмом и гомофобией, но дискриминация белых – это такой же расизм, как дискриминация черных, а защищая права меньшинств, не следует пренебрегать и правами большинства.

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Ранее платформа уже попадала в медиа-скандалы, связанные с различными запретами и блокировками. Например, в начале текущего месяца был удален эмодзи с медвежонком, показывающим пальцами букву «L», означающую «лузер» – по мнению администрации сервиса, он часто использовался пользователями для кибербуллинга и травли. К сожалению, даже выступая с благими намерениями, Twitch часто доводит ситуацию до абсурда уровня «Давайте запретим слова – с их помощью общаются террористы». Впрочем, частная площадка может устанавливать свои правила – если значительная часть пользователей будет считать их неадекватными, рано или поздно кто-то создаст конкурирующий ресурс, предлагающий более оптимальные условия, и аудитория сможет перейти на его использование.