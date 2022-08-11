Соответствующий механизм уже прорабатывается

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Как сообщает издание «Коммерсант», Минцифры РФ планирует совместно с Генпрокуратурой реализовать механизм досудебной блокировки мошеннических интернет-ресурсов. В настоящий момент похожим образом уже работает ЦБ, оперативно блокируя доступ к фишинговым сайтам, мимикрирующим, например, под официальные ресурсы крупных банков или платежных систем. Для обнаружения мошеннических сайтов Минцифры может использовать недавно запущенную систему «Антифишинг», способную с высокой скоростью выявлять их в автоматическом режиме.

Проблема в настоящий момент состоит в том, что злоумышленник может создать новый мошеннический ресурс за считанные минуты, блокировка же его, если требуется решение суда, может занять дни, недели, и даже месяцы. Концепция же информационной безопасности (ИБ), принятая Минцифры, предполагает, что время блокировки сайта, имитирующего работу государственных органов, к 2024 году должно не превышать 8 часов.

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Руководитель ИБ-подразделения «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал журналистам, что уже сейчас многие мошеннические ресурсы «живут» не более пары дней, но преступники все равно успевают обмануть некоторое количество граждан и получить у них платежные данные. Одной же из ключевых проблем ускоренного механизма блокировок, по мнению ряда юристов, может являться его использование не для борьбы с мошенническими и вредоносными сайтами, а для осуществления цензуры. Заблокировать ресурс можно будет быстро, а вот для разблокировки, если «бан» был необоснованным, владельцу потребуется гораздо больше времени.