"Ваши данные в безопасности" – говорили они

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За последние несколько месяцев случилось немало инцидентов с утечками баз данных различных российских компаний и сервисов – среди наиболее крупных «отличившихся» бизнесов можно отметить сервисы доставки продуктов «Яндекс.Еда» и «Delivery Club», а также медлабораторию «Гемотест». Вчера, 8 августа, стало известно об очередном крупном сливе – на этот раз в открытом доступе оказалась база, содержащая более, чем 7 500 000 строк информации об абонентах оператора мобильной связи Tele2. В базе имеются ФИО, пол, номер мобильного телефона и иные данные, в том числе и персональные.

Эксперты сервиса мониторинга теневого сегмента интернета и поиска утечек DLBI проверили часть утекшей базы и подтвердили ее подлинность. В Tele2, комментируя инцидент, извинились перед клиентами, и отметили, что уже проводят внутреннее расследование – по предварительным данным, виноват один из IT-партнеров компании, который подвергся хакерской атаке со стороны неизвестных злоумышленников.



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Ранее в профильных СМИ и медиа появлялась информация о том, что сотрудникам различных крупных компаний предлагают поучаствовать в утечке базы данных за вознаграждение, равняющееся нескольким их месячным зарплатам. Тем временем Минцифры, Роскомнадзор и Госдума обсуждают ужесточение ответственности для компаний и граждан, безответственно обращающихся с персональными данными и допускающими их слив – присужденный штраф для «Яндекс.Еды» в размере 60 тысяч рублей с учетом миллионных масштабов утечки смотрится весьма комично.