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Как пишет издание Business Korea, южнокорейское правительство не оставляет идеи создания технологического альянса из четырех участников, в котором будут также участвовать США, Япония и Тайвань. Подобное объединение, фигурирующее в настоящий момент в СМИ под условным названием «Chip 4», позволит его участникам более эффективно совместно работать в сфере производства полупроводниковой продукции, тем самым снижая свою экономическую и политическую зависимость от Китая.
В 2021 году на Китай приходилось примерно 25% южнокорейского экспорта, при этом 30% экспортируемых из страны товаров зависели от привезенных из Китая сырья, компонентов и деталей. Сообщается, что представители четырех потенциальных участников альянса планируют встретиться в начале сентября, чтобы обсудить условия и перспективы сотрудничества более детально.
Заинтересованность США в участии в «Chip 4» подтверждает недавно принятый Конгрессом законопроект, предусматривающий выделение 52 миллиардов долларов субсидий и предоставление 24 миллиардов налоговых льгот компаниям, занимающимся производством полупроводниковой продукции на территории Америки, включая Intel. В дальнейшем таким фирмам может быть выделено еще 200 миллиардов долларов на проведение научных исследований.