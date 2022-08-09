Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Южная Корея планирует вступить в технологический альянс с США, Японией и Тайванем
Похожие идеи обсуждались уже неоднократно
анонсы и реклама
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

реклама

Как пишет издание Business Korea, южнокорейское правительство не оставляет идеи создания технологического альянса из четырех участников, в котором будут также участвовать США, Япония и Тайвань. Подобное объединение, фигурирующее в настоящий момент в СМИ под условным названием «Chip 4», позволит его участникам более эффективно совместно работать в сфере производства полупроводниковой продукции, тем самым снижая свою экономическую и политическую зависимость от Китая.

В 2021 году на Китай приходилось примерно 25% южнокорейского экспорта, при этом 30% экспортируемых из страны товаров зависели от привезенных из Китая сырья, компонентов и деталей. Сообщается, что представители четырех потенциальных участников альянса планируют встретиться в начале сентября, чтобы обсудить условия и перспективы сотрудничества более детально.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI за 44тр в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Заинтересованность США в участии в «Chip 4» подтверждает недавно принятый Конгрессом законопроект, предусматривающий выделение 52 миллиардов долларов субсидий и предоставление 24 миллиардов налоговых льгот компаниям, занимающимся производством полупроводниковой продукции на территории Америки, включая Intel. В дальнейшем таким фирмам может быть выделено еще 200 миллиардов долларов на проведение научных исследований. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#полупроводники #китай #сша #экономика #тайвань #япония #чипы #южная корея #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В июле в России значительно выросло число IT-вакансий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кинокомикс "Бэтгёрл" оказался настолько плохим, что его сняли с релиза, в трубу вылетели 90 млн USD
22
Инсайдеры фиксируют резкое снижение цен на видеокарты в США – GeForce RTX 3090 на Newegg от 63 500р
22
Легендарная Diablo II Resurrected уже на торрентах – какую видеокарту купить для культовой РПГ
20
Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
9
В Blender 3.2 появилась новая фишка, упрощающая жизнь для многих пользователей
1
Виталик Бутерин назвал основную задачу перехода Эфира на PoS и отказ от майнинга на видеокартах
4
Японские производители литографического оборудования обеспокоены появлением новых санкций против Китая
+
Вся актуальная информация о видеокартах RTX 4000 и RX 7000 в двух таблицах
11
Американец, выигравший в лотерее $1,3 млрд, получит из них только $433,7 млн
8
Китайцы сравнили квантовый компьютер Sycamore с 512 GPU и опровергли его тотальное превосходство
3
EVGA снизила цены на GeForce RTX 3090 Ti на 1000 долларов
13
Глава ВАЗа опроверг слухи о массововом увольнении рабочих Ижевского завода
20
AMD вслед за Nvidia увеличивает энергопотребление видеокарт серии RX 7000
6
AliExpress снова взвинтил курс доллара: товары продаются за 70 руб./$ вместо 60 руб./$
16
В России заблокировали сайт для создателей контента и их подписчиков Patreon
49
США используют "ракеты-мясорубки" для уничтожения особо важных целей
25
Российские геймеры выбирают видеокарты NVIDIA – 5 самых популярных моделей августа 2022 года
20
Сколько ОЗУ нужно здоровому геймеру для полного счастья – разрушаем одну легенду в актуальных играх
26
Intel обещает улучшенную игровую производительность DX11 на GPU Arc
9
Intel будет улучшать производительность видеокарт Arc в играх с DX11 и более старыми API
1

Популярные статьи

Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
260
Лучшая ОС для слабых компьютеров — пробуем Windows 10 LTSB в 2022 году
96
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
248
Как Intel хотела выпустить процессор Pentium 5 с частотой 10 000 МГц, и почему план провалился
28
Бесплатный веб-инструмент, который мгновенно восстанавливает старые фотографии с помощью ИИ
37

Сейчас обсуждают

antej90
08:09
Все сэкономленные на винде деньги они тратят на психотерапевта
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
Антон Тюрин
08:02
Тогда 4к - это 1280x4 = 5120, 720x4=2880 по вашей логике. Это не так.
Известный блогер запустил Stray в разрешении 16К – сколько fps удалось выжать из GeForce RTX 3080 Ti
Xakerz
07:58
openshell как вариант - он беспланый)
Лучшая ОС для слабых компьютеров — пробуем Windows 10 LTSB в 2022 году
Дмитрий Юфа
07:46
Автор вводит в заблуждение относительно 6700хт https://www.gpucheck.com/de-eur/compare/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-vs-amd-radeon-rx-6700-xt/intel-core-i9-10900k-vs-intel-core-i9-10900k/
Выбираем оптимальную видеокарту для монитора с разрешением 2К – 5 игровых GPU со скидками до 30%
Almeka82
07:43
Выйдет 4090 , самые ходовые 4060 дай бог зимой.
Выбираем оптимальную видеокарту для монитора с разрешением 2К – 5 игровых GPU со скидками до 30%
Ханыга
07:40
Ну так для бурана софт писали избранные, а для нас сейчас софт пишет всякий сброд из индии... Они даже не люди по сути, чего ты хотел?
Сколько ОЗУ нужно здоровому геймеру для полного счастья – разрушаем одну легенду в актуальных играх
Ханыга
07:36
Тут полно мамкиных хакеров, почему никто так и не вычислил зелота по ойпи и не сломал ему ноги?
Выбираем оптимальную видеокарту для монитора с разрешением 2К – 5 игровых GPU со скидками до 30%
Дмитрий Юфа
07:34
микки_маус.жпг
Oppo и OnePlus вынуждены прекратить продажи в Германии
VseUmrem
07:33
сливай его данные в ФСБ, пуская потом бандерой занимаются.
В Украине собираются строить завод по производству БПЛА Bayraktar
Maximus Autismus
07:31
Кликбайтные заголовки старой обезьяны, которая пытается писать про IT - это Заглот.
Сколько ОЗУ нужно здоровому геймеру для полного счастья – разрушаем одну легенду в актуальных играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем