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По информации сервиса «Зарплата.ру», в июле в России значительно (примерно на треть) выросло число вакансий для IT-специалистов, при этом профильные эксперты отмечают дефицит на рынке квалифицированных кадров, усугубившийся в связи с эмиграцией большого количества айтишников в течение последних месяцев за рубеж. Весной из-за нестабильной экономической ситуации в отечественной IT-сфере наблюдался спад, сейчас же наметился внушающий осторожный оптимизм тренд на восстановление отрасли.
По мнению аналитиков, число вакансий для IT-специалистов продолжит расти – несмотря на снижение за последние месяцы реальной покупательной способности россиян, спрос на автоматизацию во многих отраслях остается высоким, поэтому компаниям необходим приток кадров. Часть бизнесов уже частично адаптировалась к изменившимся политическим и экономическим условиям, что является для рынка позитивным сигналом. При этом многим фирмам, вероятно, придется «заманивать» соискателей высокими зарплатами – высококвалифицированному IT-специалисту, находящемуся не на начальном этапе своей карьеры, несложно найти хорошо оплачиваемую работу и в других странах, из которых не уходят сотни международных компаний.