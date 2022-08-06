По заявлениям компании, увеличение объемов производства идет по плану

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Представитель тайваньского полупроводникового гиганта TSMC прокомментировал отчет, опубликованный компанией Trendforce. Согласно нему, фирма якобы была вынуждена скорректировать планы по наращиванию 3-нм мощностей из-за переноса Intel старта производства процессоров Meteor Lake с задействованием 3-нм мощностей TSMC с 2022 года на конец 2023.

По информации, которую TSMC предоставила СМИ Economic Daily, увеличение объемов производства и расширение производственных мощностей идет в соответствии с изначальными планами. При этом ситуацию с Intel представитель компании комментировать отказался, заявив, что не станет обсуждать вопросы, связанные с бизнесом партнеров и клиентов. Сама же Intel ранее сообщала, что поставки первых CPU Meteor Lake начнутся в 2023 году – об этом говорил руководитель компании Пэт Гелсингер.

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В ближайшие дни и недели, вероятно, появится дополнительная информация, которая позволит более уверенно говорить о том, действительно ли Intel нарушила контрактные обязательства с TSMC и перенесла сроки производства CPU на год, тем самым оставив почти все 3-нм мощности тайваньской фирмы свободными, или слухи об этом являются лишь домыслами или даже злонамеренными вбросами. Многие аналитики склоняются именно к последнему варианту, поскольку портить коммерческие отношения с самым продвинутым производителем полупроводниковой продукции на планете точно не в интересах Intel, даже если считать две компании в определенном смысле конкурентами друг друга.