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В Республике Беларусь признали экстремистскими два пака стикеров в Telegram
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По данным СМИ, в Республике Беларусь произошел уникальный случай – впервые за историю страны суд признал экстремистскими стикер-паки в мессенджере Telegram, причем сразу два. Речь идет о паках «Luka» и «Sasha 3 процента» – здесь стоит напомнить, что наличие у президента РБ Александра Лукашенко якобы только 3% поддержки – распространенный лозунг оппозиции. Как сообщают юристы и правозащитники, в связи с протестами 2020 года в стране резко ужесточилась цензура – например, активиста Павла Перникова приговорили к двум годам реального заключения в колонии за редактирование нескольких статей Википедии. Правозащитные организации признали Перникова политическим заключенным.

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В настоящий момент, согласно данным «Репортеров без границ», Беларусь занимает 153 место в мире из 180 по уровню свободы прессы, что означает наличие жесткой цензуры. В официальном списке экстремистских материалов значатся сотни Telegram-каналов и чатов, а также ролики на видеохостинге Youtube, сообщества «Вконтакте» и различные материалы на тех или иных интернет-ресурсах. При этом статья 33 Конституции Республики Беларусь напрямую гарантирует свободу мнений, убеждений и их выражения, а также запрещает цензуру.

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#telegram #цензура #законодательство #свобода слова #беларусь #свобода распространения информации #лукашенко
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