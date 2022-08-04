Он заработал на своей деятельности не менее 25 миллионов долларов США

реклама

Как сообщают СМИ, американский бизнесмен Аргишти Худавердян на протяжении нескольких лет занимался незаконной разблокировкой привязанных к операторам T-Mobile, AT&T, Sprint и т.д. смартфонов, используя при этом краденые, полученные при помощи фишинга учетные записи сотрудников операторов – всего ему было доступно более 50 аккаунтов. С 2017 года предпринимателю удалось заработать на отвязке мобильных устройств более 25 миллионов долларов США – по версии следствия, он сделал на эти деньги ряд дорогостоящих покупок, включая жилье в Калифорнии, автомобиль Land Rover, часы Rolex и не только.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке Вдвое подешевела 6700XT MSI 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Сообщается, что бизнесмен на протяжении как минимум нескольких лет продавал свои услуги по разблокировке смартфонов через интернет-ресурсы, вводя клиентов в заблуждение, и сообщая, что процедура является официальной и полностью легальной, в результате чего получил тысячи или даже десятки тысяч заказов. Суд присяжных уже признал Худавердяна виновным, приговор же, по предварительным данным, будет оглашен 17 октября – из-за особенностей американского законодательства, в сумме предприимчивому «хакеру» грозит до 167 лет тюрьмы, что, по сути, равняется пожизненному заключению.