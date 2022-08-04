Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Президент США Джо Байден подпишет «Закон о чипах» 9 августа
Производители полупроводниковой продукции, включая Intel, получат субсидии
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле 70 тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Как сообщают американские СМИ, принятый Конгрессом США пакет законопроектов, часто объединяемых под общим названием «Закон о чипах», даст заметный толчок к развитию полупроводниковой отрасли. Производители, включая Intel, получат субсидии в размере 52 миллиарда долларов США и налоговые льготы еще на 24 миллиарда. Для вступления законодательных инициатив в силу их должен подписать президент США Байден – эта процедура, по предварительным данным, состоится 9 августа.

реклама

Джо Байден и ранее одобрительно высказывался о предложенных мерах стимулирования производства высокотехнологичной полупроводниковой продукции на территории Америки – США стремятся снизить технологическую зависимость от Китая, особенно учитывая значительный рост в 2022 году геополитической напряженности, в том числе, вокруг проблемы Тайваня. Помимо всего прочего, в дальнейшем парламентарии планируют предоставить еще 200 миллиардов долларов на проведение научных исследований, но в настоящий момент данную инициативу пришлось отложить, чтобы ускорить принятие остального пакета законов. Ранее эксперты сообщали, что даже с учетом скорого подписания документов президентом, первые субсидии компании, вероятно, получат только в 2023 году.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #полупроводники #сша #чипы #законодательство #байден
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Американец может получить 167 лет тюрьмы за отвязку смартфонов от операторов
Intel планирует внедрить Wi-Fi 7 на своих платформах к 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
25
В сети Эфира грядёт раскол – часть майнеров планирует бойкотировать PoS, добывая Эфир на видеокартах
8
США решились запретить поставки в Китай оборудования, пригодного для изготовления 14-нм чипов
8
AMD авансировала существенные суммы в обеспечение роста объёмов производства
+
5 самых перспективных видеокарт по мнению автора Overclockers – ни один GPU NVIDIA не пострадал
11
В Подмосковье горит Ozon, убытки продавцов составят миллиарды рублей
16
70 смартфонов Xiaomi получат Android 13 на MIUI 13 и MIUI 14 – бета-тест новой ОС стартовал
5
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
3
Доходы майнеров Биткоина и Эфира рухнули – почему рост курса криптовалют ни на что не повлияет
11
Рассказываем, в чём разница между серым и параллельным импортом на примере iPhone 13 Pro Max в РФ
7
Теперь точно - известны новые названия Coca-Cola после ребрендинга в России
13
Майнер-пенсионер оживил спавший 8 лет кошелёк на 1100 Биткоинов и заработал $25 млн
2
Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
3
Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090 – сравниваем характеристики обеих видеокарт
16
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
20
Послезавтра AMD проведёт семинар, посвящённый выходу материнских плат с разъёмом Socket AM5
1
Как собрать ультимативный игровой компьютер без вреда для кошелька – 5 перспективных флагманских CPU
6
Майнеры всё активнее распродают свои видеокарты – как купить рабочую карту без фермерского прошлого
11
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а цены возвращаются к рекомендованным
4
Intel Core i7-13700K на тактовой частоте 6,18 ГГц набирает более 1000 баллов в CPU-Z
22

Популярные статьи

5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
25
Собираем ПК "Мечта Школьника"
170
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
12
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
28
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
3
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
7
Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps
1
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

ахахах
08:00
да почти все против такого,а авторов закона надо сажать
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
Spambomber13
07:58
Не играл, к сожалению, но надо бы выкроить время на попытку пройти. Автору спасибо за обзор.
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 2
Spambomber13
07:57
Халва-халва.
Системы Intel NUC 12 появились в списках розничных магазинов
Spambomber13
07:55
Стрижка криптобаранов идёт полным ходом. И это - хорошо.
«Горячие» кошельки криптовалюты Solana опустошили в результате атаки на $8 млн
Spambomber13
07:53
Стригут бОранов любыми доступными способами. И это - хорошо.
Неизвестный хакер взломал тысячи кошельков Solana и украл криптовалюты на $8 000 000
Spambomber13
07:53
Дб.., бл..
Samsung может отказаться от буквы Z в названиях смартфонов из-за использования ее Россией
Spambomber13
07:52
Правильно, Бидоныч, ЧиП'ов в пендостане надо окончательно узаконить.
Президент США Джо Байден подпишет «Закон о чипах» 9 августа
D.K.
07:52
В российских магазинах уж точно ничего не будет стоить дёшево. И дело даже не в валютных курсах.
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
Тихон Вергентьев-Михайлов
07:50
он в стиме есть ? что-то нет его
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
Юра Репченко
07:46
О боже да какой бред. Причём тут игры сейчас. Пройдите на Авито. Цена бушной rx480 с 4гб и цена 8гб почти в 2 раза отличаются. Тоже будет и при вторичной продаже этих самых видеокарт.
Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем