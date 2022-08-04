Производители полупроводниковой продукции, включая Intel, получат субсидии

Как сообщают американские СМИ, принятый Конгрессом США пакет законопроектов, часто объединяемых под общим названием «Закон о чипах», даст заметный толчок к развитию полупроводниковой отрасли. Производители, включая Intel, получат субсидии в размере 52 миллиарда долларов США и налоговые льготы еще на 24 миллиарда. Для вступления законодательных инициатив в силу их должен подписать президент США Байден – эта процедура, по предварительным данным, состоится 9 августа.

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Джо Байден и ранее одобрительно высказывался о предложенных мерах стимулирования производства высокотехнологичной полупроводниковой продукции на территории Америки – США стремятся снизить технологическую зависимость от Китая, особенно учитывая значительный рост в 2022 году геополитической напряженности, в том числе, вокруг проблемы Тайваня. Помимо всего прочего, в дальнейшем парламентарии планируют предоставить еще 200 миллиардов долларов на проведение научных исследований, но в настоящий момент данную инициативу пришлось отложить, чтобы ускорить принятие остального пакета законов. Ранее эксперты сообщали, что даже с учетом скорого подписания документов президентом, первые субсидии компании, вероятно, получат только в 2023 году.