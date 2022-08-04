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ФАС России требует от Apple снять ограничения на сторонние методы оплаты в приложениях
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За последние годы регулирующие ведомства множества разных государств требовали от компании Apple разрешить оплату в приложениях в App Store через сторонние платежные системы, и «яблочные», как правило, подчинялись таким требованиям, хотя и пытались обжаловать их в судебном порядке, а также затруднить для разработчиков и пользователей работу с любыми методами оплаты, кроме используемого по-умолчанию (Apple Pay).

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В этот раз претензии к компании из Купертино предъявила российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС). От Apple требуется разрешить сторонние каналы оплаты помимо Apple Pay и информирование пользователей о таких каналах непосредственно внутри скачанных из фирменного магазина App Store приложений. На выполнение ФАС отвела 2 месяца, при этом в течение 90 дней постановление можно обжаловать через суд. От представителей компании пока комментариев не поступало – если бы ситуация была обычной, и Россия находилась в нормальных отношениях с другими государствами, в том числе с США, где и базируется Apple, можно было бы с высокой долей уверенности предположить, что требования будут выполнены. Сейчас же ряд экспертов полагает, что «яблочные» могут и проигнорировать постановление ФАС, хотя еще более вероятным сценарием кажется использование Apple привычного «затягивание времени», когда компания обращается в суд и проходит по всем инстанциям вплоть до высшей, при этом стараясь замедлить рассмотрение дела.

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#apple #россия #приложения #app store #фас #антимонопольщики
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