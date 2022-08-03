Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Суд снова оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60000 рублей – из-за утечки персональных данных курьеров
Ранее такой же штраф присудили за утечку данных пользователей сервиса
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле 70 тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

реклама

Как сообщают СМИ и медиа, сервис доставки продуктов «Яндекс.Еда» повторно оштрафовали на 60 тысяч рублей – если в первый раз суд назначил такой штраф за утечку персональных данных миллионов клиентов (по версии судьи – только 58 тысяч), то во второй – за утечку персональных данных сотен тысяч курьеров. Наказание выглядит явно несоразмерным вине, но предлагаемые Роскомнадзором, Минцифры и Госдумой поправки и законопроекты, ужесточающие ответственность за ненадлежащее обращение с данными граждан, еще не были приняты, а законы в Российской Федерации обратной силы не имеют, поэтому компания, как и многие другие, фактически, может уйти от ответственности.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
Вдвое подешевела 6700XT MSI
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Пострадавшие пользователи сервиса при поддержке борющихся за цифровые права граждан организаций «Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» уже подали коллективный иск в суд, потребовав от «Яндекса» выплатить 100 тысяч рублей каждому клиенту, чьи данные были раскрыты по причине халатного отношения компании к информационной безопасности. По мнению как юристов, так и пользователей, с учетом масштабов инцидента, штраф в размере 60000 рублей не является для фирмы достаточным наказанием или достаточной компенсацией ущемленных законных прав и интересов граждан.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #яндекс #утечка #информационная безопасность #законодательство #суд #слив #база данных #штраф #яндекс еда
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Италия оштрафовала Google на 750 000 евро за рекламу азартных игр
Неизвестный хакер взломал тысячи кошельков Solana и украл криптовалюты на $8 000 000
Samsung может отказаться от буквы Z в названиях смартфонов из-за использования ее Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
20
В сети Эфира грядёт раскол – часть майнеров планирует бойкотировать PoS, добывая Эфир на видеокартах
8
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
36
США решились запретить поставки в Китай оборудования, пригодного для изготовления 14-нм чипов
7
5 самых перспективных видеокарт по мнению автора Overclockers – ни один GPU NVIDIA не пострадал
11
AMD авансировала существенные суммы в обеспечение роста объёмов производства
+
Доходы майнеров Биткоина и Эфира рухнули – почему рост курса криптовалют ни на что не повлияет
11
Рассказываем, в чём разница между серым и параллельным импортом на примере iPhone 13 Pro Max в РФ
7
Теперь точно - известны новые названия Coca-Cola после ребрендинга в России
13
Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
3
Майнер-пенсионер оживил спавший 8 лет кошелёк на 1100 Биткоинов и заработал $25 млн
2
В Подмосковье горит Ozon, убытки продавцов составят миллиарды рублей
16
Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090 – сравниваем характеристики обеих видеокарт
16
Учёные: Употребление красного мяса изменяет микробиом кишечника и повышает риск заболеваний сердца
5
70 смартфонов Xiaomi получат Android 13 на MIUI 13 и MIUI 14 – бета-тест новой ОС стартовал
5
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
2
Послезавтра AMD проведёт семинар, посвящённый выходу материнских плат с разъёмом Socket AM5
1
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а цены возвращаются к рекомендованным
4
Intel Core i7-13700K на тактовой частоте 6,18 ГГц набирает более 1000 баллов в CPU-Z
22
Шутер Battlefield 2042 получил обновленную карту Калейдоскоп
2

Популярные статьи

Собираем ПК "Мечта Школьника"
165
5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
25
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
12
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
27
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
6
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
1

Сейчас обсуждают

Баха Джураев
00:29
1) Как собрать дорогой ПК без вреда для кошелька. 2) Как повеситься и не умереть
Как собрать ультимативный игровой компьютер без вреда для кошелька – 5 перспективных флагманских CPU
flyval
00:24
Только вот мозгов не завезли. Поэтому и обмениваем ресурсы на бусы. А скоро не будет ни ресурсов, ни бус.
Руководство TSMC призвало не строить иллюзий по поводу военного захвата предприятий
Иван Дулин
00:23
от оно чоо... ты опять меня манишь и манишь... может ты Михалыч?
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Иван Дулин
00:22
от оно чо...
Ученые из Англии доказали, что вред от видеоигр сильно преувеличен
Tant-Ogly
00:22
ОПЯТЬ вирт сборочка по картиночкам с инэта...на позавидуй чтоль гдето один ремонтяш плачет в углу зиро а чё ты свой сэтап не напишеш? нахер ты эти картиночки с инэта нам шлёш
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
Иван Дулин
00:21
"партийная ролевая игра" это типа ролевая игра для тек кто в партии? Мы с Михалычем любим ролевые игры, только мы с ним ни в какой партии не состоим мы с ним того... в другой партии, да и ни партия эт...
Samsung может отказаться от буквы Z в названиях смартфонов из-за использования ее Россией
flyval
00:21
Это откуда такой глубокомысленный вывод следует?
Руководство TSMC призвало не строить иллюзий по поводу военного захвата предприятий
Иван Дулин
00:13
Это просто какой то...
В Японии придумали умные костюмы для собак со встроенным вентилятором для охлаждения
Иван Дулин
00:12
))))
Руководство TSMC призвало не строить иллюзий по поводу военного захвата предприятий
Rey.B.
00:07
Ну да, народ массово защищает дешёвые велики, а воры горят желанием их украсть.
Владелец отслеживал угнанный велосипед с помощью своих меток AirTag
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем