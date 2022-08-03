Ранее такой же штраф присудили за утечку данных пользователей сервиса

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Как сообщают СМИ и медиа, сервис доставки продуктов «Яндекс.Еда» повторно оштрафовали на 60 тысяч рублей – если в первый раз суд назначил такой штраф за утечку персональных данных миллионов клиентов (по версии судьи – только 58 тысяч), то во второй – за утечку персональных данных сотен тысяч курьеров. Наказание выглядит явно несоразмерным вине, но предлагаемые Роскомнадзором, Минцифры и Госдумой поправки и законопроекты, ужесточающие ответственность за ненадлежащее обращение с данными граждан, еще не были приняты, а законы в Российской Федерации обратной силы не имеют, поэтому компания, как и многие другие, фактически, может уйти от ответственности.

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Пострадавшие пользователи сервиса при поддержке борющихся за цифровые права граждан организаций «Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» уже подали коллективный иск в суд, потребовав от «Яндекса» выплатить 100 тысяч рублей каждому клиенту, чьи данные были раскрыты по причине халатного отношения компании к информационной безопасности. По мнению как юристов, так и пользователей, с учетом масштабов инцидента, штраф в размере 60000 рублей не является для фирмы достаточным наказанием или достаточной компенсацией ущемленных законных прав и интересов граждан.