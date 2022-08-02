Наибольший прирост продемонстрировали мобильная RTX 3060 и десктопная RTX 3070

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Популярный игровой сервис Steam обновил статистику по оборудованию и ПО пользователей, опубликовав данные за июль – наибольший интерес у игровой общественности традиционно вызывает динамика в разделе графических ускорителей. А динамика действительно есть – несмотря на то, что до выхода Ada Lovelace, вероятно, осталось не больше нескольких месяцев, или, в крайнем случае, полугода, видеокарты поколения Ampere продолжают наращивать свою долю.

Наибольший прирост не только среди Ampere, но и среди всех графических ускорителей, продемонстрировала мобильная RTX 3060 – игровые ноутбуки с ней разлетаются как горячие пирожки, благо, стандартная модель с характеристиками «современный шестиядерный процессор Intel или AMD, видеокарта RTX 3060, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ, FullHD IPS дисплей с частотой обновления 120+ Гц» стоит по меркам развитых стран не так уж дорого, а на рынке наблюдается обилие подобного рода решений.

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Если говорить о десктопных графических ускорителях, то из «трехтысячной» серии ощутимый прирост показали субфлагманские видеокарты RTX 3070 и RTX 3080 – после долгих месяцев ожидания, вызванных криптовалютной лихорадкой и периодом непомерных цен, реализуется отложенный спрос, и накопившие денег на апгрейд геймеры наконец-то обновляют свои ПК. Заметно подросли и доли RTX 3060 Ti, RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti – если бы не напряженная геополитическая обстановка и не разогнавшаяся инфляция, этот процесс мог бы быть гораздо более стремительным.