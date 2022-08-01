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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Diablo Immortal скачали уже более 30 000 000 раз
Об этом сообщил разработчик игры, компания Blizzard Entertainment
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Как сообщила компания Blizzard Entertainment, являющаяся разработчиком мобильной Action/RPG в стиле «hack and slash» Diablo Immortal, проект скачали уже более 30 миллионов раз. В связи с достижением этой знаменательной отметки для игроков приготовили ряд небольших бонусов – их можно получить, просто залогинившись в игре. Примечательно, что 23 июля сообщалось только о 20 миллионах загрузок.

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После выхода Diablo Immortal игра подверглась жесточайшей критике со стороны геймерского сообщества, особенно той его части, которая играла в полноценные «номерные» проекты серии на ПК. Особое возмущение у пользователей вызвала система доната и микротранзакций – выяснилось, что чтобы полностью прокачать и развить персонажа, понадобится больше 100 тысяч долларов денежных вливаний. Недовольные игроки обрушили рейтинг проекта на портале Metacritic – в настоящий момент он составляет всего 0.4 балла из 10 максимально возможных. Не восхитила игра и профессиональных обозревателей – многие из них отмечали, что проект неплох по меркам мобильных игр, но сравнивать его с полноценными частями сериями бессмысленно, и настоящий фанат Diablo, вероятно, останется разочарован, если приступит к игре с завышенными ожиданиями.

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#игры #гейминг #diablo immortal #diablo
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21:47
А, и так сойдет)))
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
wwr222
21:47
Ладно. надо сворачивать свою деятельность Поздно, пора баиньки. Уже сестра со шприцом пришла...
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
ptlrkptt
21:46
вполне логично для вас
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
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