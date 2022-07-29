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Мошенники стали представляться «Алисой» от Яндекса для обмана граждан
Они задействуют заранее подготовленные записи или подделывают голос при помощи софта
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Как сообщает компания «Яндекс», в России растет популярность новой мошеннической схемы, в рамках которой злоумышленники совершают звонки якобы от имени «Алисы» – продвинутого голосового ассистента, и пытаются получить у людей данные их банковских карт или иную ценную информацию, позволяющую похитить у жертвы денежные средства.

По данным «Яндекса», чаще всего сообщения от фейковой «Алисы» являются записанными заранее с использованием программного обеспечения для изменения голоса. Опытный интернет-пользователь, вероятно, без труда распознает подделку, но большая часть пожилых граждан находится в зоне риска – по статистике, именно люди в возрасте чаще всего попадаются на уловки телефонных мошенников. Также мошенники могут записывать фразы настоящей «Алисы» и использовать их в преступных целях.

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В компании рассказали, что встроенный в фирменное приложение определитель быстро заносит номера, с которых осуществляются подобные мошеннические звонки в черный список, но злоумышленники постоянно их меняют. Эксперты же по информационной безопасности, комментируя серию инцидентов, в очередной раз напомнили, что важно проинструктировать пожилых родственников: если вам позвонили, даже со знакомого номера, нельзя сообщать никакую чувствительную информацию вроде номеров банковских карт или кодов из SMS-сообщений и Push-уведомлений. Мошенники давно научились подделывать номера, поэтому в случае звонка из банка следует при необходимости перезвонить в банк самостоятельно, а не разговаривать с неизвестными.

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#россия #яндекс #информационная безопасность #мошенники #алиса #злоумышленники
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