SoC Snapdragon будут и дальше использоваться в гаджетах Samsung

Американская компания Qualcomm и южнокорейская корпорация Samsung объявили о продлении стратегического партнерства до 2030 года – SoC Snapdragon будут и дальше использоваться в линейке смартфонов Galaxy и другой продукции Samsung. Помимо этого, фирмы договорились о пролонгировании соглашения, касающегося использования запатентованных технологий связи, и увеличении поставок мобильных процессоров.

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По мнению главы Qualcomm, Криштиано Амона, пролонгирование договоренностей свидетельствует о стремлении обеих компаний к долгосрочному плодотворному сотрудничеству. Также Амон напомнил, что Samsung и Qualcomm ведут совместную работу на протяжении уже более, чем 20 лет. Руководитель мобильного направления Samsung MX Business Тэ Мун Ро также высоко оценил достижения Qualcomm и результаты взаимной работы.

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15 ноября Qualcomm представит новый флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, который, по всей видимости, будет производиться по 4-нм техпроцессу, поскольку 3-нм мощности зарезервированы для Apple. Snapdragon 8 Gen 2 будет использоваться в мобильных устройствах топ-сегмента, в том числе, вероятно, и в будущих смартфонах Samsung Galaxy. По предварительным данным, он окажется примерно на 10% производительнее, чем Gen 1, возможности же встроенного графического ядра возрастут еще больше.