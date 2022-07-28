Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Qualcomm и Samsung продлили сроки стратегического партнерства до 2030 года
SoC Snapdragon будут и дальше использоваться в гаджетах Samsung
анонсы и реклама
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр

Американская компания Qualcomm и южнокорейская корпорация Samsung объявили о продлении стратегического партнерства до 2030 года – SoC Snapdragon будут и дальше использоваться в линейке смартфонов Galaxy и другой продукции Samsung. Помимо этого, фирмы договорились о пролонгировании соглашения, касающегося использования запатентованных технологий связи, и увеличении поставок мобильных процессоров.

реклама

По мнению главы Qualcomm, Криштиано Амона, пролонгирование договоренностей свидетельствует о стремлении обеих компаний к долгосрочному плодотворному сотрудничеству. Также Амон напомнил, что Samsung и Qualcomm ведут совместную работу на протяжении уже более, чем 20 лет. Руководитель мобильного направления Samsung MX Business Тэ Мун Ро также высоко оценил достижения Qualcomm и результаты взаимной работы.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

15 ноября Qualcomm представит новый флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, который, по всей видимости, будет производиться по 4-нм техпроцессу, поскольку 3-нм мощности зарезервированы для Apple. Snapdragon 8 Gen 2 будет использоваться в мобильных устройствах топ-сегмента, в том числе, вероятно, и в будущих смартфонах Samsung Galaxy. По предварительным данным, он окажется примерно на 10% производительнее, чем Gen 1, возможности же встроенного графического ядра возрастут еще больше.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #samsung #qualcomm #soc #чипы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Состоялся анонс смартфона Redmi 10A Sport с 6 ГБ памяти и хранилищем 128 ГБ
Представлен смартфон Huawei Enjoy 50 Pro на Snapdragon 680 с дизайном Mate 40
Motorola показала дизайн гибкого смартфона Moto Razr 2022
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
353
CDPR в честь своего 20-летия дарит игрокам набор цифрового контента по «Ведьмаку» и Cyberpunk 2077
5
Российские пользователи переходят на пиратский Windows, а Microsoft блокирует продажи лицензий в РФ
33
Возвращаемся в The Witcher 3 – выбираем оптимальную видеокарту для повторного прохождения Ведьмака
7
В Европе дорожают популярные видеокарты RTX 3000 и RX 6000
1
В Саудовской Аравии строят "лежащий" небоскреб за 1 трлн долларов длиной 120 км и высотой в 500 м
17
Драйвер Adrenalin Edition 22.7.1 ощутимо повысит производительность RX 6950XT и RX 6400 в Minecraft
1
Российский магазин назвал 6 самых продаваемых видеокарт июля – ни один GPU AMD в списке не значится
16
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
11
На Aliexpress курс доллара перевалил за 70 рублей
13
5 игровых процессоров для скоростного геймерского ПК для оверклокеров и новичков
3
Полет на колонизацию Луны откладывается: Рогозин лишился еще одного хлебного места
10
По 10 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000 зарегистрированы в ЕЭК компанией AFOX
1
Sony продемонстрировала возможности гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2
+
Создатели League of Legends проиграли суд на сто миллионов долларов
2
Американский доллар вновь превысил отметку в 60 рублей
12
Ryzen 7 5800X смог раскрыть потенциал Arc A380 в играх — без rBAR у карты серьёзные проблемы
8
Сайт AMD уже содержит информацию о Ryzen 9 7950X, 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X
15
Китайский поставщик получит карты NVIDIA GeForce RTX 40 менее чем через месяц
2
В Windows-компьютерах на платах Asus и Gigabyte нашли руткит CosmicStrand UEFI
+

Популярные статьи

Пользователи часто выводят ноутбуки из строя после чистки и замены термопасты - разбираемся почему
32
Насколько быстрым будет iPhone 14 Pro по сравнению с iPhone 13 Pro
6
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
80
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
385
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2
75
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
109
Бюджетный король AMD Sempron (Socket 754): Пробую играть в Minecraft (PTGI E12) и Quake 2 RTX
76
Записки Космического Сантехника. Lenovo IdeaPad S100
15
Записки Космического Сантехника. Начало
17

Сейчас обсуждают

Разумник
17:40
у далбаеба долбоёбские посты ибо он ещё mof naziote imbecillus
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Alex
17:40
Да я так то с Алтая и мне глубоко до Польши и Украины. Мне вот интересно почему гречка стоит 120+ руб за 800 грамм, при том что её у нас выращивают.
Экспорт зерна из Украины в Европу может начаться в ближайшее время, но всему мешают мины в порту
help
17:37
стесняюсь спросить а что вы создали за вашу дважды никчемную жизнь?
В США говорят о возможном ядерном ударе по Европе со стороны РФ
Сергей Боровой
17:37
за то, что накачиваете луку, что бы он и дальше держал всех в страхе, поддерживаете людоедский режим, вам тоже отдельное огромное "спасибо", ты просто недоразвитый идиот
В США говорят о возможном ядерном ударе по Европе со стороны РФ
Kira625
17:36
Производители бункеров решили поднять продажи? ;)
В США говорят о возможном ядерном ударе по Европе со стороны РФ
Infinity78
17:35
тем более))) голодранцы то кто? Кто ездит к нам денег просит? А сколько ваших тут пособие на детей получает? Ну ответь "поумневший". А что вы сделали за всю свою историю? Что изобрели? Есть что ответи...
В США говорят о возможном ядерном ударе по Европе со стороны РФ
Alex
17:34
Забей на него, он отбитый пацреот, за 15 копеек.
Экспорт зерна из Украины в Европу может начаться в ближайшее время, но всему мешают мины в порту
ахахах
17:33
да негорюй уже нет украины.Уже полукраины забрали,если ты невкурсе.Сказал же Путин,НАТО надо вернуться к состоянию на 1997г,а тогда небыло там Польши,секёшь что её тряхнут щас
Экспорт зерна из Украины в Европу может начаться в ближайшее время, но всему мешают мины в порту
ptlrkptt
17:33
щи а не борщ борщ -- украинское блюдо и кстати настоящий укр. борщ намного вкуснее ру. щей
В РФ возрождается производство очищенного неона – выгода до 1000 раз по сравнению с природным газом
Alex
17:32
Убейся москаль, моя бы воля всех вас там в москвабаде забором бы отгородил от остальной России, от вас одни проблемы.
Экспорт зерна из Украины в Европу может начаться в ближайшее время, но всему мешают мины в порту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем