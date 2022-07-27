Служба финансового надзора Южной Кореи начала расследование

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Южнокорейский финансовый регулятор FSS сообщил о начале расследования подозрительных операций с зарубежной валютой на общую сумму около 3.4 миллиардов долларов США – два крупных кредитно-финансовых учреждения, Woori Bank и Shinhan Bank, подозреваются в проведении незаконных операций с криптовалютами и иными цифровыми активами.

По информации издания Bloomberg, подозрительные транзакции проходили с начала 2021 года до июня-июля 2022 – теперь сотрудникам FSS предстоит выяснить, не связаны ли они с отмыванием денег или валютными спекуляциями с использованием различного рода коинов. Как сообщил представитель регулятора, как минимум часть переводов осуществлялась в адрес известных криптобирж.

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После начала расследования регулятор потребовал и от остальных, пока не подпавших под подозрение банков, организовать внутреннюю проверку всех связанных с криптовалютами транзакций и составить отчет, после чего в течение месяца предоставить его для изучения. Помимо переводов в адрес криптобирж, под подозрение подпадают и любые крупные заграничные переводы – дополнительная информация о расследовании, по предположениям экспертов, появится уже в августе.